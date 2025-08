Manguinhos vai entrar no clima do axé com Andréa Nery e Beto Kauê

O Cerimonial Manguinhos, na Serra, será palco de muita nostalgia e alto astral no dia 16 de agosto, com o evento “O Grande Encontro do Axé 90 e 2000”. A festa promete reviver a energia contagiante dos carnavais capixabas, com shows da cantora Andréa Nery e Beto Kauê.

Na expectativa para o evento, Andréa Nery promete um repertório recheado de clássicos que marcaram época. Influenciada por nomes como Daniela Mercury, Margareth Menezes, Timbalada e Olodum, a cantora baiana se consolidou como um dos grandes nomes do axé na cena capixaba.

Dona de uma voz potente e de uma presença de palco vibrante, Andréa afirma que sua energia vem do amor pela música e pelo público. “Minha energia vem das pessoas que estão ali para ouvir o melhor repertório e lembrar de coisas boas. A música tem esse poder. O axé, em especial, joga a gente pra cima! O nome já diz: axé music é energia boa, alegria, pra cima!”, diz a artista.

Com uma carreira marcada por apresentações em diversas cidades, Andréa se destaca como um dos momentos mais marcantes a participação no show de Ivete Sangalo, no Vital de 2004. “O bicho pegou!”, relembra com entusiasmo.

Rei do axé capixaba

No quesito animação, Beto Kauê, conhecido como o Rei do Axé Capixaba , também promete levantar o público. Baiano de nascimento e radicado no Espírito Santo desde os anos 1990, o artista revela uma forte conexão com o Estado.

“Hoje eu já me sinto até mais capixaba do que baiano, de tanto tempo que estou aqui, de tanto que compreendo o Espírito Santo, o seu jeito, o seu estilo. E essa troca é mútua, porque o Estado também compreendeu a minha arte, a minha música. Isso me deixa muito feliz”, destaca o cantor.

O cantor promete levar o público a uma verdadeira viagem no tempo, revivendo os carnavais que marcaram a época entre os anos 90 e 2000. Um repertório que embala memórias de verões inesquecíveis, quando o litoral capixaba fervia de norte a sul. De Conceição da Barra a Guriri, passando por Jacaraípe e Barra do Sahy, até descer pelo litoral sul, com paradas obrigatórias em Piúma, Marataízes, Anchieta e Guarapari. Não faltarão sucessos de Netinho, Daniela Mercury, Timbalada, Olodum, Banda Cheiro de Amor e Banda Mel. “



“Com relação a mim, eu estive totalmente inserido nesse movimento, e meu repertório também estará presente no setlist. Além dos clássicos que marcaram época, você apresentará músicas mais recentes, dos dois últimos verões – como Prenúncio de Verão e Maravilha Te Ver, minha última canção. E já vou aproveitar para ensinar ao público a nova música que estou preparando para o próximo verão”, declara Beto Kauê.

Serviço

O Grande Encontro do Axé 90 e 2000, com Andrea Nery e Beto Kauê

Data: 16/08 (sábado), às 21 horas

Local: Manguinhos Cerimoniais

Ingressos: R$ 30 (1º lote) | R$ 40 (2º lote) | R$ 50 (3º lote)

Pontos de vendas: Ontiket, RD Jóias, Cerimonial Manguinhos

Informações: (27) 99762-4787 / (27) 99754-0818