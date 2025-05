Mapa revela as áreas com nova iluminação LED em Anchieta

today5 de maio de 2025 remove_red_eye142

Metade do serviço já foi feito e a previsão é de conclusão neste mês

A Prefeitura de Anchieta, em parceria com a EDP, está promovendo a modernização da iluminação pública do município com a instalação de 579 luminárias de LED. Cerca de 50% dos trabalhos já foram concluídos e as equipes técnicas retomam as atividades nesta terça-feira (6). A expectativa é de que o serviço seja finalizado ainda neste mês.

Confira o mapa interativo das obras.

Bairros como Iriri, Inhaúma, Morro da Penha, Residencial Martins, Vila Samarco e Castelhanos já receberam as melhorias. Agora, as intervenções seguem para outras regiões, incluindo Guanabara, Parati, Mãe-Bá e vias da Sede, como a Governador Dias Lopes e a Floriano Peixoto.

Por meio de uma parceria, a EDP realiza os serviços com o suporte logístico da prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Serviços Urbanos, a iniciativa está trazendo benefícios diretos para a população, com um investimento de cerca de R$ 500 mil custeado pela EDP.