MARATAÍZES | Grande oportunidade de negociação de dívidas com o Banestes

today2 de setembro de 2022 remove_red_eye15

Instituições financeiras estão apresentando grandes oportunidades para quitação de débitos através de feirão de negociação de dívidas, de acordo com o Procon de Marataízes.

O gerente da agência informa que os clientes terão acesso a descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento da dívida em até 120 meses. A ação vai ocorrer com atendimento presencial nas agências e de forma on-line, pelo site Banestes. O cliente deve acessar o menu “Créditos” e escolher a opção “Renegociação de Dívidas”, ou clicar direto no link www.banestes.com.br/feiraoacordofacil.

Após preencher o formulário, o usuário receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. O banco se disponibiliza a avaliar a concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 120 meses. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Condições válidas para pagamento até 30 de setembro de 2022.