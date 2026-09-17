Marataízes inicia preparação para organizar vendedores ambulantes para o verão 2027

today17 de setembro de 2026 remove_red_eye81

Reunião entre AVAMAR, Prefeitura e SEBRAE-ES discutiu regularização, capacitação e integração dos profissionais ao turismo do município

Marataízes já começou a discutir estratégias para a organização dos vendedores ambulantes que atuarão durante a temporada de verão 2027. Na quarta-feira (16), representantes da Associação de Vendedores Autônomos de Marataízes (AVAMAR), da Prefeitura e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-ES) participaram de uma reunião para analisar propostas e alinhar as próximas etapas do trabalho.

O encontro contou com a presença do presidente da AVAMAR, Joênio Natali Gomes; do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES), Luciano Sansão Teixeira; do analista técnico do SEBRAE-ES, Thiago Costa; além de técnicos da secretaria.

Atualmente, cerca de 32 associados da AVAMAR trabalham na região da Praia Central, oferecendo produtos e serviços como sorvetes, bebidas, passeios de trem, brinquedos, pula-pula e outras opções de entretenimento para moradores e turistas.

A proposta discutida pelas instituições vai além da organização dos vendedores durante os períodos de maior movimento. A intenção é profissionalizar a atividade e fazer com que os ambulantes sejam reconhecidos como parte da experiência turística oferecida por Marataízes.

Capacitação e regularização

Entre os principais pontos debatidos está a necessidade de regularização dos profissionais que atuam no município. A Prefeitura deverá atualizar as informações sobre as normas e legislações aplicáveis às atividades, enquanto a AVAMAR ficará responsável por levantar a documentação atualizada dos associados.

O processo deverá envolver questões como documentação, CNPJ, exigências da Vigilância Sanitária e normas de Posturas, de acordo com a atividade exercida por cada vendedor.

A ideia é que os profissionais tenham acesso às informações necessárias para adequar seus negócios às regras municipais e possam se preparar para a temporada de forma organizada.

“Nosso objetivo é organizar a atividade dentro da legalidade, garantindo que os profissionais estejam regularizados e que as exigências municipais, sanitárias e de postura sejam conhecidas e cumpridas. É importante que esse processo seja feito de forma organizada e com a participação dos envolvidos”, explicou o secretário Luciano Sansão.

Ambulantes como parte da experiência turística

O SEBRAE-ES também deverá atuar na capacitação dos vendedores e no fortalecimento da própria associação. Entre os temas que poderão ser trabalhados estão gestão, atendimento ao turista, precificação, organização, apresentação dos negócios e adequação às exigências legais.

Para o analista técnico do SEBRAE-ES, Thiago Costa, a atividade dos ambulantes pode ser incorporada de maneira mais estruturada ao turismo local.

“Estamos olhando para o ambulante como parte da experiência turística de Marataízes. Existe uma oportunidade de transformar uma atividade que já faz parte do cotidiano da cidade em um produto mais organizado, profissionalizado e integrado ao turismo”, destacou.

Possível integração com ações turísticas

Outro ponto discutido foi a possibilidade de aproximar os vendedores das estratégias de promoção turística do município, incluindo uma eventual conexão com a rota Tesouros Maratimbas.

A proposta considera que a experiência de quem visita Marataízes não é formada apenas pelos atrativos turísticos, mas também pelos serviços oferecidos nos espaços públicos e pelas pessoas que trabalham diretamente nesses locais.

Também está sendo avaliada a criação de mecanismos de identificação dos profissionais que participarem do processo de organização, permitindo que moradores e turistas reconheçam aqueles que estiverem regularmente inseridos na iniciativa.

Próximos passos

Após a reunião, cada instituição ficou responsável por uma etapa do trabalho. O SEBRAE-ES fará um levantamento de soluções para os desafios identificados; a AVAMAR verificará a documentação atualizada dos associados; e a Prefeitura deverá trabalhar na atualização das normas relacionadas à atividade.

Um novo encontro está previsto para ocorrer em aproximadamente 15 dias. Na ocasião, os levantamentos deverão ser apresentados e novas propostas poderão ser discutidas.

A iniciativa faz parte de um movimento de organização das atividades comerciais e dos espaços públicos de Marataízes, que também inclui ações relacionadas ao Shopping a Céu Aberto.

A expectativa é que o trabalho contribua não apenas para preparar a cidade para o verão 2027, mas também para qualificar os serviços oferecidos durante todo o ano, conciliando ordenamento, regularização, desenvolvimento econômico e atendimento a moradores e turistas.