MARATAÍZES | Polícia Civil divulga lista dos criminosos mais procurados

today28 de agosto de 2024 remove_red_eye45

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, através da Delegacia de Polícia de Marataízes, divulgou na terça-feira, 27, uma lista com indivíduos mais procurados na cidade de Marataízes.

De acordo com a corporação, “essas pessoas são suspeitas de envolvimento em crimes graves que afetam diretamente a segurança e a tranquilidade da cidade”.

Se você tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro dessas pessoas, pedimos que entre em contato com a Delegacia de Marataízes ou ligue para o Disque Denúncia 181. A sua identidade será mantida em sigilo absoluto.

Lembramos que a colaboração da população é fundamental para garantir que esses criminosos sejam retirados das ruas.