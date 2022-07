Marataízes reafirma compromisso com o projeto “Homem que é Homem”

Na manhã da última segunda-feira (11), a Prefeitura de Marataízes realizou uma reunião para a repactuação do projeto “Homem que é Homem”. O projeto é uma iniciativa da Polícia Civil do estado do Espírito Santo, em consonância com a proposta de trabalho do programa em Defesa da Vida.

O “Homem que é Homem” foi desenvolvido no ano de 2015 e idealizado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil, visando a prevenção e redução do índice de casos de violência contra a mulher no estado.

A reunião no gabinete contou a participação do prefeito interino, Jaiminho Machado; do secretário Municipal de Defesa Social e Segurança, Anderson Gouveia; delegado titular da Polícia Civil de Marataízes, Renato Barcellos Perin; delegada Cláudia Demattê de Freitas Coutinho, além de outras autoridades da segurança pública estadual e da administração pública municipal.

O objetivo do projeto, é fazer com que os autores de violência contra a mulher possam refletir sobre as relações de gênero, formas pacíficas de lidar com conflitos, identificação e reflexão a respeito da violência vivenciadas em suas relações e também o vínculo familiar. Com isso, a dinâmica proposta nos grupos reflexivos, é fazer com que aquele homem possa pensar e entender o espaço ocupado na família, como sendo um lugar democrático de convivência.