Marataízes registra crescimento de 47,4% no número de empresas ativas

today13 de agosto de 2025 remove_red_eye43

Marataízes vem se consolidando como um dos polos de empreendedorismo mais promissores do litoral capixaba. Até julho de 2025, o município alcançou a marca de 5.095 empresas ativas, um aumento expressivo de 47,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

O mês de julho é um reflexo desse movimento. Em 2024 foram abertas 78 novas empresas, enquanto em julho de 2025 esse número saltou para 115, evidenciando a confiança dos empreendedores no potencial econômico local.

De acordo com dados consolidados, os Microempreendedores Individuais (MEIs) continuam liderando o cenário, representando uma parcela significativa das atividades econômicas. Além disso, observa-se um crescimento consistente de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), acompanhando a tendência de expansão dos pequenos negócios.

Esse avanço é resultado de uma combinação de fatores, como o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, a ampliação de oportunidades de capacitação e crédito, além do engajamento da Sala do Empreendedor e de instituições parceiras.

Com um ambiente favorável, Marataízes reafirma seu compromisso em incentivar quem decide investir, gerando mais empregos, renda e desenvolvimento econômico para toda a região.