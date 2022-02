Marcelo Santos e Euclério Sampaio se reúnem com empreendedores da 262

Deputado e prefeito apresentaram projetos para a via municipalizada e foi criado Grupo de Trabalho com representantes do setor produtivo para manutenção do diálogo.

Com o intuito de melhorar a qualidade e garantir a segurança de quem trafega pelo trecho recém-municipalizado da BR-262, o deputado estadual Marcelo Santos, ao lado do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio e de secretários municipais, participou, na manhã desta terça (08), de um café com empresários e empreendedores que investem ao longo da via.

O trecho, compreendido entre o acesso à Ponte Governador Gerson Camata (Segunda Ponte) e o viaduto da Ceasa, foi cedido para o município de Cariacica no final de janeiro, após articulações entre Marcelo Santos, o deputado federal Da Vitória, a senadora Rose de Freitas e o Governo do Estado, atendendo a solicitações feitas por Euclério Sampaio que, desde a campanha eleitoral, tinha intenção de municipalizar a via. Na última terça (01), o trecho foi oficialmente transferido para a prefeitura da cidade, permitindo intervenções mais ágeis.



“Esse trecho é muito mais cariaciquense do que do Governo Federal. Qualquer melhoria que precisava ser feita, era um caminho muito longo a ser percorrido. Agora, podemos fazer parcerias com o Governo do Estado e, de forma mais ágil e prática, fazer as intervenções necessárias para garantir melhor fluidez no trânsito e segurança viária”, lembrou o deputado Marcelo Santos, que também preside a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (CoinfraES).



Durante a conversa, Euclério Sampaio disse que já está sendo elaborado um projeto para melhorias na via. “Com a municipalização, pretendemos melhorar, humanizar a via e transformar a nossa cidade. Serão investimentos importantes como melhorias na acessibilidade, ciclovias e segurança do pedestre. Também vamos melhorar o fluxo de veículos, com passagens em dois níveis e alargamento de pistas. Junto com o deputado Marcelo Santos, estivemos na região do Valentim (em Campo Grande), onde pretendemos melhorar o fluxo. Queremos dar a ordem de serviço ainda neste ano, um projeto demorado mas que será feito com qualidade”, comentou o prefeito de Cariacica.

Durante o encontro, surgiu a proposta de criação de um Grupo de Trabalho com a participação de empresários e microempreendedores da região, visando construção coletiva dessa nova via.



“É necessário criarmos uma comissão para que representantes do comércio e também de outros setores que impulsionam a economia da região possam participar e apresentar sugestões. Agora que a via está devidamente municipalizada, após uma luta antiga, ela terá mais oportunidades de receber as intervenções que precisa, se transformando na principal avenida comercial e residencial do município”, disse Marcelo Santos.



O Coronel Mário Natali, presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), falou em nome dos empresários, ficou feliz com a municipalização e garantiu apoio para contribuir com o desenvolvimento da Rodovia.



“A Transcares possui uma importante base em Cariacica, concentrando grande parte da logística capixaba na região. Esperamos que a prefeitura possa ser feliz nessa nova avenida. Estamos à disposição para contribuir com o desenvolvimento desse projeto”, comentou o Coronel.

O secretário de obras de Cariacica, Weverton Rocha, caracterizou a iniciativa como “um projeto grande e audacioso, mas não impossível”. Já foram iniciados estudos para aumentar as faixas de rolamento, implantar passagens em dois níveis e fazer uma faixa de concreto para receber veículos mais pesados, com o intuito de melhorar acessos e garantir segurança aos cariaciquenses.