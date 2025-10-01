Marcelo Santos leva prestação de contas a Piúma nesta quinta-feira (2)

today1 de outubro de 2025 remove_red_eye57

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, estará em Piúma nesta quinta-feira (2) para apresentar sua prestação de contas à população. O encontro está marcado para 18 horas, no Cerimonial du Porto, e contará com a presença do prefeito Paulo Cola.

A iniciativa faz parte de uma série de reuniões que já percorreram diferentes regiões do Estado — Sul, Caparaó, Grande Vitória e Norte — com o objetivo de aproximar o mandato da sociedade, expor resultados de forma transparente e ouvir diretamente as demandas da comunidade.

Segundo Marcelo Santos, a prestação de contas vai além da divulgação de ações. “Quando as pessoas acompanham de perto o trabalho de seus representantes, a política passa a ter mais sentido e as decisões ficam mais conectadas com a vida real da população”, afirmou.

A expectativa é reunir moradores, lideranças e representantes locais para debater avanços, desafios e prioridades para os próximos anos. “Nosso compromisso é estar presente, olho no olho, dialogando sobre o que já foi feito e sobre o que ainda precisa ser enfrentado”, destacou o deputado.

Serviço

Data: 02 de outubro (quinta-feira)

Horário: 18h

Local: Cerimonial do Porto (Rua das Orquídeas, s/n – Loteamento Portinho, Piúma – ES)