Marcelo Santos participa de Seminário Virtual que vai debater alternativas e soluções para empresas em crise

today23 de junho de 2020 remove_red_eye26

Para discutir os impactos causados nas empresas por conta da pandemia da Covid-19, o deputado estadual Marcelo Santos participará como palestrante do webinar (seminário online) “Alternativas e perspectivas para empresas em crise”, que acontecerá na próxima segunda-feira (29), a partir das 16 horas. Serão rodadas de conversas com especialistas em insolvência empresarial abordando a recuperação judicial, extrajudicial, reestruturação da empresa e do passivo e meios alternativos de resolução de conflitos na pandemia.

Para Marcelo Santos é importante falar sobre o assunto neste momento em que a otimização e até mesmo suspensão dos trabalhos nas empresas diminuiu a produção e circulação de bens e serviços. “Isso acabou fazendo com que o fluxo de caixa reduzisse significativamente, prejudicando o pagamento das mais diversas obrigações que envolvem uma atividade empresarial, tornando assim a economia estagnada”, disse. Na visão do deputado, este cenário aponta que grande parte das empresas enfrentarão crises econômico-financeiras e que certamente buscarão auxílio no Poder Judiciário.

Em maio deste ano, o parlamentar enviou um documento ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo alertando o Órgão sobre um possível aumento no volume de processos de falência e recuperação judicial. Na mesma ocasião, Marcelo ainda sugeriu que fossem criadas medidas para auxiliar no melhor enfrentamento das futuras demandas judiciais empresariais. “Enviei ao Tribunal de Justiça do Estado um alerta para que houvesse uma preparação para o grande número de demandas vindas dos empresários capixabas. Agora neste evento terei a oportunidade de falar sobre o assunto ao lado de especialistas, diretamente aos donos de empresas para que estes possam conhecer as possibilidades e buscarem seus direitos”, completou.

O deputado estadual Marcelo Santos afirma que este é o momento de se manter atento e planejar ações para diminuir os impactos causados pela pandemia da Covid-19 sofridos pelas empresas. Para o parlamentar a informação é a maior arma contra a crise que o Brasil e o mundo está vivendo. “O momento nos exige atenção redobrada e ações bem planejadas para que, tanto o setor privado como o Poder Judiciário tomem decisões corretas e com conhecimentos específicos na área e tudo isso que discutiremos durante o seminário. Já por parte dos empresários esta é uma grande oportunidade de se manterem informados e atualizados sobre assuntos que os ajudarão a superar esse período de crise”, finalizou Marcelo Santos.

Para assistir ao evento basta clicar no link e se inscrever gratuitamente.

Confira a programação completa do evento:

TEMA: alternativas e perspectivas para empresas em crise, um diálogo entre especialistas em insolvência, o Judiciário e o Legislativo.

PAINEL I: 16 às 17:10h

MEDIADOR: José Euclides Ferreira Junior, Advogado, Economista, Especialista em Recuperação Judicial e Falência pelo IBDE, Administrador Judicial e Dr. Gustavo Mauro Nobre Pres. do IBDE

ABERTURA: 16 às 16:10h

16:10 às 16:30h: PALESTRA

Dep. Estadual/ES Marcelo Santos

Tema: A importância da empresa para a economia nacional, iniciativas legislativas e o papel das assembleias legislativas nessa pandemia.

16:30 às 16:50h.: PALESTRA

Dr. Gustavo Mauro Nobre, advogado empresarial, Presidente do IBDE, membro da Comissão Especial de Recuperação Judicial e Falências do Conselho Federal da OAB.

Tema: A gestão da crise pelo empresário e medidas efetivas, a reestruturação do passivo da empresa, a Recuperação Extrajudicial e a Recuperação Judicial como meio de socorro às empresas em crise.

16:50 às 17:10h.: PALESTRA

Dr. Daniel Carnio Costa, juiz titular da 1ª vara de Falências e Recuperações Judiciais de SP, Doutor e Professor da PUC/SP, Autor de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior.

Tema: Perspectivas pós pandemia para a empresa em crise, medidas salutares e o PL 1.397, as recomendações do CNJ aos juízos com competência em Recuperação Judicial, extrajudicial e Falências, em face da crise do COVID-19

17:10 às 17:30h.: PALESTRA

Dep. Federal Hugo Leal, relator do projeto de reforma da lei 11.101/2005 (PL 6.229) e autor do PL 1.397 para empresas em crise.

Tema: A crise do COVID-19 e a importância do PL emergencial 1.397 para o socorro das empresas em crise, perspectiva para sua aprovação no senado.

17:30 às 17:50h.: PERGUNTAS PÚBLICO

PAINEL II 17:50 às 18h

ABERTURA MEDIADORA: Des. do TJ/ES Janete Simões: Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Diretora da ESMAGES.

18:00 às 18:30h.: PALESTRA

Min. do STJ Marco Buzzi.

Tema: A perspectiva do judiciário diante da pandemia, e o papel dos meios alternativos de composição de conflitos.