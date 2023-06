Marcelo Santos pede que Bandes trabalhe em parceria com prefeituras para atrair investimentos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, se reuniu com Marcelo Barbosa Saintive, diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), para discutir estratégias que impulsionem o desenvolvimento dos municípios capixabas. Durante o encontro, Marcelo Santos ressaltou a importância de os municípios se organizarem e estarem preparados para atrair investidores, oferecendo serviços públicos de qualidade como suporte para as empresas que desejam se estabelecer no estado.

Marcelo Santos se colocou à disposição para promover uma agenda, junto com o vice-governador e o Bandes, para discutir com os gestores municipais, a importância das cidades estarem preparadas para poder abrigar investimentos e os impactos que eles trazem. “É preciso que os municípios se preparem para o futuro. Ter um terreno para abrigar uma nova empresa é importante mas, não para por aí. As cidades precisam ter condições de ampliar os serviços que são oferecidos, ter capacidade de garantir o fornecimento de água e transporte público por exemplo, em caso de aumento de demanda. O recurso financeiro não é o único requisito para a instalação de empresas no Espírito Santo”, frisou o presidente Marcelo Santos.

Durante a reunião, também foi discutida a necessidade de o Bandes criar linhas de crédito específicas para fortalecer os setores produtivos do estado. Entre as propostas sugeridas pelo presidente da Assembleia Legislativa está, por exemplo, a criação de uma linha de crédito destinada a mulheres empreendedoras, visando promover a igualdade de gênero e estimular o empreendedorismo feminino.

Marcelo Barbosa Saintive, diretor-presidente do Bandes, assumiu oficialmente o cargo com o objetivo de apoiar e transformar o setor produtivo capixaba. Ele se mostrou entusiasmado com a conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, em criar essa agenda com os gestores municipais visando o desenvolvimento regional.

O presidente do Bandes destacou a importância de ampliar, atualizar e reposicionar os produtos e serviços oferecidos pelo banco, visando beneficiar as empresas do Espírito Santo. Saintive expressou sua motivação e honra ao ser convidado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço para assumir essa importante função.

O diretor-presidente ressaltou que o Bandes desempenhará um papel fundamental como braço essencial da política pública de desenvolvimento delineada pelo Governo do Estado. Ele enfatizou a importância de enfrentar os desafios apresentados pelas mudanças climáticas em curso e a necessidade de acelerar o crédito para investimentos nos setores industrial, de comércio e serviços, com ênfase no desenvolvimento regional sustentável.

