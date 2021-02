Marcelo Santos se reúne com sete prefeitos do Sul capixaba

Sábado também é dia de trabalho para o deputado estadual Marcelo Santos. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo esteve, hoje (27), em Brejetuba e Guaçuí reunido com sete prefeitos, vereadores e lideranças de dez cidades do sul capixaba: Brejetuba Muniz Freire, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Presidente Kennedy.

Na pauta, a capacidade de investimento do Governo do Estado e como os municípios devem agir para conquistarem recursos e equipamentos. “O Espírito Santo tem, hoje, um cenário bem diferente do Brasil e dos demais estados. Temos uma casa arrumada com recurso em caixa, capacidade de investimento, e um governador com vontade de fazer daqui um lugar cada vez melhor de se viver e investir. Agora, é importante que os municípios estejam preparados, com bons projetos para que sejam feitos os investimentos necessários, vencendo toda a burocracia que o Poder Público enfrenta”, comentou Marcelo, que também é presidente da Comissão de Infraestrutura do Legislativo capixaba.

Para facilitar a vida dos gestores, Marcelo Santos lembrou que uma nova legislação está a caminho. “A pedido do governador Renato Casagrande, estou liderando um Grupo de Trabalho que está debatendo uma série de medidas para desburocratizar as obras públicas em nosso Estado, dando mais agilidade ao gestor e mais celeridade nos projetos, permitindo que sejam feitas entregas concretas ao cidadão e, para isso, é necessário que os prefeitos façam pleitos coordenados, para que não haja disputa de projetos. O que é bom para uma cidade, pode colaborar com a outra. É necessário diálogo constante”, complementou.

Na parte da manhã, em Guaçuí, participaram o prefeito da cidade, Marcos Jauhar; prefeito de Jerônimo Monteiro, Sérgio Fonseca; prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir José, o Ninho; a presidente da Câmara de Guaçuí, Maria Lúcia das Dores; os vereadores de Guaçuí Dim Barbeiro, Julinho Terere e Renato Faria Nogueira. De Dores do Rio Preto, compareceram os vereadores Ângelo Nunes (presidente), Jeferson Lagares, Carola e Gustavo Tavares. Já de Jerônimo Monteiro, marcaram presença os vereadores Everaldo Carvão e Elias Brito. Também acompanharam o encontro Ronaldo Borges, representando Divino de São Lourenço e Teté, representando São José do Calçado, além do ex-vereador de Muniz Freire Roberto Paulúcio.

Depois do almoço, no encontro em Brejetuba, além do prefeito Levi da Mercedinha e seu vice, Jefferson Martinuzzo, participaram os prefeitos Paulinho Minetti (Venda Nova do Imigrante), Christiano Spadetto (Conceição do Castelo) e Dito (Muniz Freire). Do Legislativo de Brejetuba, estiveram o presidente, Delurdes Miranda e os vereadores Leandro Santana, Jairo Cunha, Ademir Correa e Arli Dela Costa. Também compareceu o vereador de Presidente Kennedy Tércio Jordão.

Futuro

Durante as conversas, o deputado foi indagado, mais de uma vez, sobre quais seriam seus planos para o futuro. Marcelo Santos foi categórico: “Seguirei trabalhando na Assembleia, ajudando o Espírito Santo a crescer e, se Deus me permitir, serei candidato a reeleição. Estamos focados no árduo trabalho que temos que cumprir na Casa para contribuir com o Governo e com o capixaba neste momento que estamos vivenciando e, vencido este momento, temos diversas ações que estão sendo postergadas para colocar em prática.”



