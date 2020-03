Marcelo Santos sugere isenção de taxa de água no interior do ES

Para diminuir os impactos econômicos do isolamento social em razão do novo coronavírus, o presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (Coinfra-ES), o deputado estadual Marcelo Santos, enviou para as empresas responsáveis pelo serviço de saneamento no interior do Estado um pedido de isenção da taxa de água pelos próximos três meses, visto que muitas famílias trabalham de forma autônoma, sendo assim, prejudicadas drasticamente nesse estágio do surto da pandemia da Covid-19.

O pedido leva em consideração o fato de que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) já anunciou que não vai cobrar taxa de água de março e abril das famílias inscritas na tarifa social do governo federal. Além disso, no documento, o deputado Marcelo Santos, cita os decretos do Governo do Estado que suspende o funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades, pelo prazo de 30 dias, centros comerciais pelo prazo de 15 dias, e que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, de prevenção e de redução de circulação e aglomeração de pessoas nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e outras providências.

“Neste momento a água é um fator fundamental para a higienização das mãos, necessária para combater a transmissão desse novo coronavírus. Além disso, para os trabalhadores autônomos a medida será fundamental já que, com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o isolamento social, essas pessoas não terão fonte de renda nos meses de isolamento”, disse o presidente da Coinfra-ES, Marcelo Santos.

Entre os municípios que serão contemplados caso as empresas de saneamento acatem a sugestão do deputado estadual Marcelo Santos, estão: Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Linhares, Marataízes, Marilândia, Mimoso do Sul, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Mateus, Sooretama, Vargem Alta.