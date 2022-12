Marcelo Santos visita obras sobre o Rio Formate e vai trabalhar pela liberação do local

today8 de dezembro de 2022 remove_red_eye61

Parlamentar esteve no local acompanhado dos prefeitos Euclério Sampaio e Wanderson Bueno para fiscalizar a finalização dos trabalhos de reforma

O deputado estadual Marcelo Santos, Presidente da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (CoinfraES) da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), visitou na manhã desta quinta-feira, 8, a ponte sobre o Rio Formate, que liga os municípios de Cariacica e Viana, ao lado dos prefeitos Euclério Sampaio e Wanderson Bueno.

A obra de reforma e ampliação da ponte, realizada pelo governo do Estado, é uma reivindicação dos moradores dos bairros São Francisco e Vila Bethânia e vai garantir agora um melhor fluxo de veículos na região.

Ponte sobre o Rio Formate foi reformada e ampliada.

Essa é uma importante obra para os municípios de Cariacica e Viana. A ponte antiga era estreita e não suportava o fluxo de veículos no local. “Hoje fizemos uma vistoria na ponte e nosso próximo passo vai ser conseguir junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e demais órgãos competentes a liberação dos acessos para o livre tráfego da população”, declarou o deputado Marcelo Santos.

“Em união e parceria, conseguimos construir um estado cada vez melhor. E só temos a agradecer ao governador Renato Casagrande e ao deputado Marcelo Santos por essa importante obra”, comemorou o prefeito cariaciquense.

Wanderson Bueno também agradeceu a parceria com a cidade de Viana. “Muito bom, depois de um ano da ordem de serviço podermos voltar aqui e ver a obra finalizada. Nosso muito obrigado ao deputado Marcelo Santos e ao governador Renato Casagrande, por mais essa ponte restaurada em nossa cidade.”

De acordo com a Ordem de Serviço da obra, assinada em 2021, a ponte tem extensão de 22 metros e foi utilizado investimento de aproximadamente R$ 1 milhão para a execução dos serviços. A obra foi realizada pelo Governo do Estado por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

fotos Guto Netto