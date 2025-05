Marco histórico: Guarapari registra conquista inédita para servidores municipais

today11 de maio de 2025 remove_red_eye69

Prefeito participa de assembleia do SINTRAG, confirma pagamento de progressões e consolida pacote de valorização inédito para os servidores municipais

Guarapari vive um marco histórico na valorização do funcionalismo público. Na noite da última sexta-feira (09), durante a Assembleia Geral Extraordinária do SINTRAG, realizada em frente à Prefeitura, o prefeito Rodrigo Borges anunciou e reafirmou medidas que colocam sua gestão como a que mais avançou na valorização dos servidores municipais em toda a história da cidade.

Em apenas quatro meses, a administração municipal concedeu o maior aumento de benefícios já registrado: o ticket-feira subiu de R$ 30 para R$100 e o ticket-alimentação foi reajustado de R$ 220 para R$ 320, gerando um acréscimo direto de R$ 170 mensais no bolso de cada servidor.

Durante o evento, o prefeito fez questão de destacar a importância dessas conquistas. “Tenho muito orgulho de dizer que estamos fazendo história em Guarapari. Em apenas quatro meses, concedemos o maior aumento de benefícios aos servidores municipais que esta cidade já viu. Isso não é apenas um número — é respeito, é reconhecimento, é valorização de quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Como servidor de carreira, sei o quanto cada conquista importa. E como prefeito, tenho o compromisso de seguir avançando, com responsabilidade, diálogo e ação concreta. Os servidores merecem, e nossa gestão está aqui para fazer valer esse mérito”, afirmou Rodrigo Borges.

Além disso, o prefeito anunciou que o ticket-alimentação passará a ser pago por meio de cartão magnético, eliminando os descontos atualmente aplicados e garantindo o recebimento integral do benefício.

Outra conquista importante confirmada por Rodrigo Borges foi a realização das progressões funcionais nos próximos meses, assegurando o reconhecimento da trajetória e do mérito dos servidores efetivos, conforme o plano de carreira.

Com esses avanços, a atual gestão reforça seu compromisso com a valorização do servidor, o respeito à carreira pública e uma administração que une responsabilidade fiscal e resultados concretos.