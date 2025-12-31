Marco histórico na saúde: Guarapari alcança 100% de cobertura farmacêutica

Pela primeira vez na história, o município de Guarapari alcança a marca de 100% de cobertura no abastecimento de medicamentos nas farmácias das Unidades de Saúde e na UPA. O resultado consolida um marco histórico na assistência farmacêutica municipal e garante que nenhum paciente fique sem tratamento por falta de medicação.

A conquista é fruto de um planejamento rigoroso e de investimentos contínuos na saúde pública. Somente em 2025, cerca de R$ 11 milhões foram investidos no abastecimento farmacêutico, assegurando acesso total, cuidado contínuo e atendimento digno para toda a população.

As farmácias básicas estão distribuídas estrategicamente nas unidades do Centro Municipal de Saúde (Itapebussu), Setiba, Kubitschek, Bela Vista, Roberto Calmon (Centro), Amarelos, Reta Grande e Todos os Santos, ampliando o acesso e garantindo atendimento em diversos bairros do município.

A rede municipal integra a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais), que assegura a disponibilização de medicamentos fundamentais para o tratamento de hipertensão, diabetes, asma, infecções, transtornos que exigem psicotrópicos, entre outras condições, contribuindo diretamente para a qualidade de vida e o cuidado integral dos usuários do SUS.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, destacou o caráter inédito da conquista. “Esse é um momento histórico para Guarapari. Pela primeira vez conseguimos alcançar 100% de cobertura farmacêutica nas Unidades de Saúde e na UPA, resultado de muito planejamento, gestão responsável e investimentos contínuos. Investir mais significa atender melhor e com mais dignidade a nossa população.”

O prefeito Rodrigo Borges reforçou que a saúde é prioridade absoluta da gestão e celebrou a conquista. “Essa marca histórica é o resultado de um trabalho sério e comprometido com a população. Desde o início da gestão, deixamos claro que medicamento não pode faltar. Isso foi um problema em gestões anteriores e não permitimos que se repetisse.”

O prefeito ainda ressaltou que os investimentos refletem diretamente na qualidade de vida da população.

“Investimos mais para garantir dignidade e acesso aos medicamentos que as pessoas precisam. Os resultados mostram que estamos no caminho certo e que Guarapari avança quando a saúde é tratada como prioridade.”

A Prefeitura de Guarapari reafirma seu compromisso em continuar ampliando o abastecimento, fortalecendo a assistência farmacêutica e garantindo cuidado integral, humanizado e digno para toda a população.