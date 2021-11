Marília Mendonça no Twitter: “Trocaria qualquer coisa para não ter que pegar avião”

A cantora Marília Mendonça, que morreu na tarde desta sexta-feira (05) em um acidente de avião, há dois anos atrás publicou em seu Twitter que não gostava de pegar avião.

“Cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião, só pra ficar pertinho da família. Mas, é isso! Somos mais fortes do que imaginamos” escreveu a cantora.

Ontem, em seu Instagram, a cantora fez uma homenagem de aniversário para a mãe, Ruth Moreira.

Carreira

Natural de Goiânia, a artista lançou seu EP de estreia em 2015, mas foi no ano seguinte que ela ganhou destaque com a divulgação de seu primeiro DVD homônimo, que inclui a música “Infiel”, que tornou uma das mais tocadas do Brasil.

Em 2016 lançou seu segundo álbum: “Realidade”, incluindo os hits “Amante Não Tem Lar” e “De Quem É a Culpa”, o disco recebeu indicação ao Grammy Latino.

Já em 2019 ela conseguiu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com o álbum “Todos os Cantos”.

A maior live de maior audiência do ano no Youtube aconteceu em 2020, com mais de três horas e reuniu mais de 3,31 milhões de visualizações simultâneas.

Em 2021 Marília tinha uma turnê do projeto “Patroas 35% com as amigas Maiara e Maraísa. O projeto é um EP colaborativo e apresenta nove músicas autorais.

“Tem horas que paro mesmo para olhar e ver a grandiosidade do ser humano dela. Cada vez que a gente se encontra eu aprendo mais e mais e mais. Sem palavras para descrever o que é ter a Marília Mendonça como amiga, companheira, irmã; como alguém que você pode contar 24 horas”, disse Maiara na ocasião.