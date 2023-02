Marqueteiro lança plataformas com conteúdo para pré-candidatos

O jornalista e consultor de marketing político Elan Costa lançou um site (http://elancosta.com.br/) e um novo perfil nas redes sociais visando auxiliar pré-candidatos, assessores, coordenadores, militantes e demais públicos que desejam conhecer as técnicas e os princípios do marketing voltado para a política.

As técnicas e conteúdos ensinados pelo marqueteiro Elan Costa vêm em um formato atraente, curto e prático que vão contribuir não só para a construção e planejamento de uma campanha eleitoral eficaz, como também o posicionamento e construção da imagem e reputação dos candidatos, mandatos e órgãos públicos.

De acordo com Elan Costa, a campanha de 2024 já começou. “A Eleição Municipal para vereador e prefeito terá uma influência ainda mais forte nas redes sociais do que qualquer outra campanha já vista, e quem quiser vencer precisa estar atuando nas redes desde agora”, afirma o consultor.

“Tanto pelo site como também pelo Instagram será possível aprender a usar melhor as ferramentas digitais. As plataformas trazem também dicas de organização, planejamento e estratégia de campanha. A campanha de vereador é a mais próxima da população e, consequentemente, a mais difícil de todas, visto que a concorrência tende a ser muito maior. Por isso, a pré-campanha torna-se fundamental e decisiva para a vitória nas urnas”, acrescenta o jornalista.

Cursos e palestras

Além dos conteúdos disponibilizados, de forma gratuita, nas redes sociais, o marqueteiro Elan Costa está preparando a 2ª edição do curso Marketing Político para pré-candidatos, que dessa vez será oferecido em dois formatos, presencial e EAD pelo site elancosta.com.br.

“Nossa primeira edição do curso ocorreu de forma presencial na cidade de Colatina, noroeste do Espírito Santo, em julho de 2021. O curso é uma forma de preparar quem vai enfrentar uma campanha, seja na linha de frente ou não. A maioria dos candidatos entra na campanha sem ter uma noção mínima do que é e como fazer a coisa acontecer e acabam se frustrando. Esse curso vai nortear o candidato e sua equipe para fazer uma campanha eleitoral vitoriosa. Em breve divulgaremos a abertura das inscrições”, argumenta Elan Costa.

Conheça as plataformas:

Site: http://elancosta.com.br/

Instagram: https://www.instagram.com/elancostaconsultoria/

Facebook: https://www.facebook.com/elancostaconsultoria