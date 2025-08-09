Maruim: nova etapa da pesquisa avança na próxima semana em Alfredo Chaves

A nova etapa da pesquisa, que se inicia na próxima semana, tem como objetivo validar cientificamente as metodologias em campo, além de aprofundar o conhecimento sobre a ecologia vetorial e os fatores ambientais que favorecem a proliferação desses insetos

Alfredo Chaves se prepara para dar início, na próxima semana, a mais uma fase da pesquisa científica nacional sobre Culicoides (maruim), vetor da Febre Oropouche. A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Embrapa e a Prefeitura Municipal de Alfredo Chave.

O município foi escolhido para integrar esse esforço científico nacional, devido à relevância epidemiológica identificada durante o surto recente de Febre do Oropouche.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, na primeira fase do estudo, os resultados obtidos foram promissores, permitindo identificar metodologias eficazes no controle do maruim nas áreas selecionadas. A nova etapa da pesquisa tem como objetivo validar, cientificamente, essas metodologias em campo, além de aprofundar o conhecimento sobre a ecologia vetorial e os fatores ambientais que favorecem a proliferação desses insetos.

“A continuidade desse projeto reforça o compromisso da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves com a ciência e com a saúde pública, ao contribuir diretamente para o avanço das estratégias de vigilância e controle de doenças transmitidas por vetores no Brasil”, destaca a titular da pasta, Taís Uliana.

Segundo os pesquisadores, os dados obtidos pela pesquisa em Alfredo Chaves serão utilizados em outras regiões do país como controle do vetor.

Etapa anterior da pesquisa

Em maio os pesquisadores estiveram no município visitando comunidades já monitoradas desde janeiro e selecionando lavouras com diferentes níveis de tecnologia agrícola para avaliar a eficiência de diversos métodos de controle.

Em paralelo, a equipe vetorial da Sesa, do município e do Ministério da Saúde realizaram ações de controle em quatro regiões previamente determinadas em etapas anteriores, com inseticidas que em laboratório mostraram boa eficácia no controle do maruim.