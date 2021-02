Matheus e Kauan apresentam novo DVD no “Música na Band” desta sexta-feira (26)

O Música na Band apresenta o DVD “10 Anos Na Praia”, de Matheus e Kauan, nesta sexta-feira (26). Gravado no litoral sul de Pernambuco, o trabalho celebra uma década da carreira dos artistas e reúne sucessos como “Litrão”, “Quarta Cadeira”, “A Rosa e o Beija Flor”, “Vou Ter Que Superar”, “Ao Vivo e a Cores”, “Decide Aí”, “O Nosso Santo Bateu” e “Te Assumi pro Brasil”.

Naturais de Itapuranga, cidade do interior de Goiás, os irmãos Matheus Aleixo Pinto e Osvaldo Pinto Rosa Filho descobriram a paixão pela música ainda na infância. Aos 15 anos, Osvaldo já tinha dois discos gravados, mas sonhava em encontrar um parceiro para dividir os microfones. Aos 18, decidiu fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, onde ganhava dinheiro informalmente se apresentando em bares da região. Quando retornou ao Brasil, descobriu que o irmão caçula, na época com 13 anos, estava compondo belíssimas canções.

Em 2010, os dois apresentaram suas músicas autorais no Festival Caldas Country, estreando assim no mundo sertanejo. Cinco anos mais tarde, os goianos alcançaram o sucesso com o hit “Que Sorte a Nossa” e, desde então, vêm conquistando inúmeros fãs por onde passam.

Ao longo da trajetória, eles dividiram os vocais com Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Paula Fernandes, Gusttavo Lima, entre outros. A dupla ainda teve algumas de suas composições gravadas por Luan Santana, Cristiano Araújo, Michel Teló, Bruno & Marrone e João Neto & Frederico.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Zeca Camargo.