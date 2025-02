Matinês prometem muita diversão para a criançada em Alfredo Chaves

today25 de fevereiro de 2025 remove_red_eye59

De 28 de fevereiro a 04 de março, a Praça Colombo Guardia, no Centro, será palco das matinês carnavalescas, que acontecerá todos os dias a partir das 18h30

A criançada tem encontro marcado com a alegria no Carnaval 2025 de Alfredo Chaves! De 28 de fevereiro a 04 de março, a Praça Colombo Guardia, no Centro, será palco das matinês carnavalescas, que acontecerá todos os dias a partir das 18h30.

Para abrir a festa com muita animação, a sexta-feira (28) contará com um show infantil ao vivo, além do tradicional desfile de fantasias e a presença de personagens que prometem encantar os pequenos foliões.

Nos dias seguintes, a diversão continua com brinquedos infláveis monitorados, distribuição de pipoca e algodão-doce, além da confecção de balões, garantindo momentos inesquecíveis para toda a família.

A Secretaria de Turismo e Cultura recomenda que as famílias vistam as crianças com roupas ou fantasias leves devido ao calor, mantenham a hidratação dos pequenos e, se possível, os identifiquem para maior segurança.