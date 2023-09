Maurício Manieri lança versão especial de “Cheia de Charme” ao vivo

Canção faz parte do DVD “Romantic Classics”, que foi gravado em junho, na Vibra São Paulo

Maurício Manieri acaba de lançar mais uma faixa de seu novo DVD “Romantic Classics”, presenteando seus fãs com a versão especial de “Cheia de Charme”, um grande clássico dos anos 80.

A canção, assim como o clipe, já estão disponíveis nas principais plataformas digitais, e os fãs podem acessar por meio do link: https://onerpm.link/cheiadecharme.

A música, que já é reconhecida pela sua bela poesia e melodia envolvente, ganha uma nova roupagem na voz marcante, grave e rouca de Manieri. Sua interpretação captura a nostalgia da faixa original, ao mesmo tempo em que adiciona nuances contemporâneas, criando uma experiência auditiva que é tanto familiar quanto refrescante.

“Cheia de Charme”, lançada originalmente por Guilherme Arantes, é mais uma amostra do que os fãs podem esperar do DVD “Romantic Classics”, gravado nos dias 8 e 9 de junho, na Vibra São Paulo. Este novo projeto é uma celebração da música romântica em sua forma mais pura, reunindo uma seleção cuidadosamente escolhida de clássicos atemporais e sucessos aclamados.

“Essa música marcou a minha adolescência. Um verdadeiro clássico dos anos 80, que me faz lembrar de muitos momentos felizes. Hoje ter essa canção eternizada em um registro tão importante, é um sonho que se realiza. ‘Cheia de Charme’ não é apenas uma música, mas um portal para reviver sentimentos, para reencontrar a juventude e para compartilhar com todos a energia contagiante daquela época” , declarou Manieri.

Comemorando 25 anos de uma carreira sólida e talento indiscutível, Maurício Manieri é um artista que merece todo o reconhecimento e admiração do público. Seu legado na música romântica brasileira é inestimável e seu trabalho continua a inspirar gerações de músicos e fãs em todo o país.

Considerado um verdadeiro showman, a sua voz marcante, grave e rouca, continuam a emocionar e encantar o povo, além de embalar milhares de romances com composições que trazem mensagens de amor e afeto.

“Romantic Classics” é mais do que um simples DVD, é uma verdadeira experiência musical que transporta os espectadores para um universo de emoções intensas. O projeto apresenta releituras de grandes clássicos românticos, repletos de arranjos e interpretações únicas que só poderiam ser concebidas pela versatilidade de Maurício Manieri.

A gravação contou com grandiosa superprodução e trouxe no setlist seus maiores sucessos como “Minha Menina”, “Bem Querer”, “Se Quer Saber”, além de clássicos do universo pop romântico nacional e internacional dos anos 70, 80 e 90.

Além de sua brilhante performance, Manieri contou com a ilustre participação de nomes importantes como Seu Jorge, Jota Quest, Paula Fernandes, Belo, Chico Castillo by Gipsy Kings e Raça Negra.

A gravação deste DVD marca um novo capítulo na trajetória de Maurício Manieri, consolidando-o como um dos maiores nomes da música brasileira. Seu estilo único e voz inconfundível cativaram o público ao longo dos anos, e esse novo projeto promete conquistar ainda mais corações.