Médicos, enfermeiros e dentistas chegam para compor rede de saúde de Vila Velha

today3 de dezembro de 2021 remove_red_eye40

Com objetivo de recompor e reforçar o atendimento na rede de saúde de Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta sexta-feira (3), 134 profissionais que irão atuar em todas as regiões administrativas do município. São 52 médicos, 70 enfermeiros e 12 cirurgiões dentistas para compor o quadro das equipes de todas as Unidades de Saúde.

Os profissionais foram recebidos pelo prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo e o vice Victor Linhalis, pela secretária de Saúde, Cátia Lisboa e o subsecretário da Atenção Primária, Fernando da Vitória, pelas equipes da Atenção Primária (APS) e gerentes das unidades de saúde. A solenidade aconteceu no auditório da Faculdade Novo Milênio.

Na ocasião, foram apresentados os indicadores de saúde, regulação formativa, a estrutura da rede de saúde, entre outros.



Vila Velha aderiu ao Programa de Qualificação Primária à Saúde, realizado pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), uma parceria entre a Prefeitura de Vila Velha e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).



Durante as boas vindas o prefeito Arnaldinho Borgo destacou a importância de cada profissional para ampliação do atendimento básico aos moradores da cidade. Aproveitou e apresentou os investimentos que foram feitos ao longo do ano na saúde e novos recursos e equipamentos que serão entregues ainda em 2021.



“Cada um de vocês chegam com a missão de nos ajudar a cuidar da nossa cidade, da nossa população. Vila Velha não recebia esse investimento há muitos anos e estamos fazendo nesse momento. Com a chegada de vocês reforçamos nossa estratégia de saúde da família, ampliamos e melhoramos nosso atendimento. Vocês chegam recebendo novas unidades de saúde, outras em reforma, e com a garantia que estamos nos empenhando para construir outras 13 novas. Vão e nos ajudem a cuidar dessa cidade que é linda e do nosso povo que é muito batalhador”, comentou o prefeito.



Para a secretária de Saúde, Cátia Lisboa, as novas contratações refletem o esforço permanente da Prefeitura para ampliar o acesso da população aos serviços da rede e melhorar a qualidade da assistência prestada à população.



“Essa é mais uma ação do município para atender às necessidades da população, ampliando o acesso ao atendimento médico e reduzindo tempo de espera para o agendamento das consultas”, afirmou.



Oportunidade

Uma das contempladas do Programa é a enfermeira Milcilia Santos Soares. A profissional, que já atuou como estagiária na Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, se diz ansiosa para começar a atuar.



“Começo em janeiro, estou ansiosa para saber para qual Unidade eu vou. Essa será minha primeira experiência na prática. Amo cuidar e fazer disso minha profissão, conciliando sempre ciência com amor”, disse.



Concurso

Além disso, só neste ano foram convocados 123 profissionais entre médicos pediatras, oftalmologista, médicos de família e comunidade, enfermeiro 30h, enfermeiros 40h, farmacêutico 30h, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, técnico esportivo e terapeuta ocupacional.