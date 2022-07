Meio Ambiente de Itapemirim busca parceria com Governo do Estado

Em busca de parceria com o Governo do Estado, a secretária de Meio Ambiente de Itapemirim, Kamila Ladeira, participou de uma reunião com representantes da Secretaria da Casa Civil, em Vitória. O principal objetivo do encontro foi fortalecer o laço entre as instituições e buscar incentivos que ajudem no desenvolvimento dos novos projetos da pasta.

Durante a reunião, Kamila explicou que, nesse momento, o que a secretaria de Meio Ambiente mais necessita são veículos para realizarem fiscalizações, visitas e o cumprimento de outras demandas, visto que os carros que encontrou na secretaria ao assumir o cargo estão sem condições de uso.

“Quando entramos, percebemos que os carros estavam sucateados e que seria impossível trabalhar com eles. Conseguimos, temporariamente, um veículo com a secretaria de Transportes para que as nossas atividades não fossem paralisadas. Agora, com essa reunião, estamos na expectativa de conseguirmos os carros que precisamos para, assim, dar andamento aos projetos elaborados”, ressalta a secretária.

O encontro na capital foi com o subsecretário da Casa Civil do Governo do Estado, Fernando Campanha, que fez questão de se colocar à disposição da secretária para ajudar com essa e outras demandas.