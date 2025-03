Membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha tomam posse

Com a participação de secretários municipais, vereadores, líderes empresariais e representantes das mais variadas entidades do setor produtivo local, o prefeito Arnaldinho Borgo deu posse aos novos membros (titulares e suplentes) do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdec), para o biênio (2025/2026).

Criado pela Lei n° 6.439, o Comdec é formado por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. O colegiado atua como instância consultiva na discussão de projetos e propostas para impulsionar e promover a sustentabilidade do desenvolvimento econômico e social de Vila Velha, além de zelar pelo diálogo permanente entre a gestão municipal e os diferentes setores da economia canela-verde.



O evento de posse, que também abordou estratégias de crescimento e inovação para Vila Velha, aconteceu na noite de quinta-feira (27), no Cineteatro da Universidade Vila Velha (UVV). O Grupo Carone aproveitou o evento para anunciar um investimento de R$ 63 milhões na Barra do Jucu, onde vai construir uma nova loja do atacarejo “Sempre Tem”.



Na abertura do evento, Arnaldinho – que preside o Comdec – saudou os membros do colegiado e se dirigiu ao público para lembrar que a construção de uma cidade melhor e mais justa é uma obra coletiva, que precisa da participação de toda sociedade. Ressaltou que o processo de transformação de Vila Velha vem acontecendo de forma planejada, com base na responsabilidade, transparência, eficiência administrativa, equilíbrio das contas públicas, parcerias, investimentos e diálogo.



Disse ainda que a administração promoveu a desburocratização dos processos internos da prefeitura para atrair novas empresas e gerar emprego e renda para a população.



“Conduzimos nossa cidade atraindo todos que querem investir, ajudando e desburocratizando os processos da prefeitura para viabilizar e garantir o desenvolvimento econômico de Vila Velha, gerar mais emprego e renda para a população. Trabalhamos com a missão de realizar sonhos, cuidar das pessoas e melhorar a vida dos moradores e atrair turistas. E para isso, investimos em infraestrutura. Já avançamos bastante, mas ainda temos muito a fazer”, ressaltou. O prefeito citou ainda algumas iniciativas para impulsionar o desenvolvimento da Região 5, que possui grande potencial econômico.



Locomotiva do desenvolvimento do ES

Durante o encontro, o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, que também é membro titular do Comdec, fez uma robusta apresentação sobre o atual cenário econômico de Vila Velha e as perspectivas de futuro para o virtuoso ciclo de desenvolvimento econômico que a cidade vem protagonizando nos últimos quatro anos.



Ao iniciar sua explanação, Lira elogiou o prefeito Arnaldinho por trabalhar em ritmo acelerado para conseguir realizar, em tão pouco tempo, as transformações que Vila Velha precisava e aguardada há décadas pela população.



“Arnaldinho, pode ter certeza: nestes últimos quatro anos, pelos indicadores que a gente vem acompanhando e monitorando aqui no Estado, Vila Velha alcançou o posto de locomotiva do desenvolvimento do Espírito Santo. Enquanto municípios com receita muito maior do que Vila Velha optaram pelo isolamento e pela falta de diálogo, a gente vê a liderança do prefeito Arnaldinho Borgo se destacando com uma gestão moderna, marcada pelo diálogo, pela transparência, pelo equilíbrio das contas públicas e pela realização de investimentos robustos para transformar e melhorar a qualidade de vida da população canela-verde”, salientou.



Programas de desenvolvimento e mobilidade

Seguindo a programação, os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti; de Desenvolvimento Urbano, Joel Rangel; de Planejamento, Isabele Cordeiro; e de Tecnologia e Inovação, Abel Neto; e a subsecretária de Meio Ambiente, Isabela Igreja, apresentaram detalhes sobre programas estratégicos como o “Vila Velha Ágil” e o “Vila Velha 500 Anos”.



Esses programas reúnem um amplo conjunto de projetos, metas e ações de curto, médio e longo prazos para fomentar, orientar, ordenar e conduzir o crescimento de Vila Velha até a próxima década, atraindo novos investimentos e empreendimentos, gerando mais empregos, renda e oportunidades, e aumentando as receitas tributárias do município.



Ainda na reunião, a secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcanti, e o secretário de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Vila Velha, Rogério Gomes, apresentaram projetos de “Mobilidade Inteligente” que o município está implementando para conectar pessoas e lugares, melhorar a circulação viária e cicloviária e tornar o transporte mais eficiente, sustentável e acessível, em todas as regiões de Vila Velha.



O planejamento de melhorias na mobilidade urbana busca interligar comunidades; promover a integração dos bairros aos polos comerciais da cidade; e ampliar a drenagem, pavimentação, recapeamento e sinalização das principais vias do município; além de construir novas ciclovias e corredores de mobilidade na cidade.



Novo investimento

Encerrando a pauta do encontro, diretores do Grupo Carone anunciaram mais um grande investimento na cidade. Trata-se da construção de uma nova loja do atacarejo “Sempre Tem”, na Barra do Jucu. A unidade terá 9.900 metros quadrados de área construída e vai gerar 400 empregos diretos e indiretos, perfazendo um investimento total de R$ 63 milhões.



Ao final do evento, o secretário-executivo do Comdec e titular da pasta de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo ColodettI, avaliou positivamente a reunião.



“O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico é um instrumento fundamental para impulsionar o crescimento sustentável de Vila Velha. Com a união entre o poder público e a iniciativa privada, conseguimos atrair investimentos, gerar empregos, fortalecer a economia local e aumentar a arrecadação municipal. Nosso compromisso é seguir criando um ambiente favorável para novos negócios e oportunidades, garantindo que Vila Velha avance cada vez mais no caminho do progresso e da inovação”.



Membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – Biênio 2025/2026

I – Presidente do Conselho: Prefeito Arnaldinho Borgo

II – Secretário Executivo: Everaldo Colodetti (Secretário Municpal de Desenvolvimento Econômico):

III – Vports: Eugênio José Faria da Fonseca (titular) e Pedro Benevides (suplente)

IV – Associação Capixaba dos Supermercados – ACAPS: Willian Carone Júnior (titular) e Solimar Biazutti (suplente)

V – Associação do Empresários de Vila Velha – ASSEVILA: Thomaz Tommasi Filho (titular) e José Luiz Nunes (suplente)

VI – Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo – FINDES: Vladimir Rossi (titular) e Jucelino José de Oliveira (suplente)

VII – Movimento Espírito Santo em Ação – ES em AÇÃO: Guilherme Luciano Gollner de Oliveira (titular) e Nailson Dalla Bernardino (suplente)

VIII – Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo – SEDES: Antônio Sérgio Alves Vidigal (titular) e Cláudio Toribio Saade (suplente)

IX – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE: Eurípedes Santos Pedrinha (titular) e Pedro Gilson Rigo (suplente)

X – Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo – SINDUSCON: Douglas Luiz Vaz da Silva (titular) e Aristóteles Passos Costa Neto (suplente)

XI – Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores – SINCADES: Idalberto Luiz Moro (titular) e Cézar Wagner Pinto (suplente)

XII – Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Espírito Santo – SINDIPÃES: Luiz Carlos Azevedo de Almeida (titular) e Renato Pimentel (suplente)

XIII – Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo – FECOMÉRCIO-ES: Wagner Junior Correa (titular) e Nilton Basílio Teixeira (suplente)

XIV – Sindicato do Comércio de Exportação e Importação – SINDIEX: Sidemar de Lima Acosta (titular) e Erimar Trindade (suplente)

XV – Associação, Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo – ADEMI: Eduardo Fontes Terra da Silveira (titular) e Alexandre Schubert de Azevedo (suplente)

XVI – Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN: Pablo Silva Lira (titular) e Antônio Ricardo Freislebem da Rocha (suplente)

XVII – Indicações do Executivo: Leonardo Souza Rogério de Castro; Fábio Cardoso Portela; Renan Chieppe; Guilherme Gomes Dias e José Luiz Dantas

foto Adessandro Reis