Menopausa: médico explica detalhes sobre período e sintomas nas mulheres

today14 de dezembro de 2022 remove_red_eye18

Muito se fala sobre a menopausa e sobre o que ela causa no corpo da mulher. No entanto, muitas dúvidas sobre o assunto ainda existem. De acordo com o médico Tasso Carvalho, a menopausa é caracterizada por uma insuficiência ovariana e corresponde à data da última menstruação seguida de um ano sem menstruar.

“No processo natural do envelhecimento, é comum ocorrer uma redução gradativa na produção hormonal, e após a menopausa essa deficiência hormonal ovariana já é muito evidente e, além de piorar muito a qualidade de vida da mulher, aumenta o risco de doenças e de morte”, explicou.

O médico também explicou que a deficiência hormonal comumente causa inúmeros sintomas que pioram a qualidade de vida da mulher, como insônia, fadiga, déficit da memória, ondas de calor (fogachos), déficit da libido, sintomas de depressão, dores ósseas e musculares. Além disso, conforme Tasso, o risco de morte por doenças cardiovasculares aumenta em 4 vezes.

O médico também respondeu se é possível repor os hormônios. “Sim, hoje não só é possível repor todos esses hormônios, como deve ser considerado mandatório, já que o risco de doenças e morte ao permanecer com deficiência hormonal é muito grande”, explicou.

Segundo Carvalho, as terapias de reequilíbrio hormonal com hormônios bioidênticos (isomoleculares) são muito seguras e necessárias para saúde de forma geral, uma vez que o melhor funcionamento do organismo só acontece na presença de níveis ideais desses mensageiros que são os hormônios.

“Em todos os casos, um médico com experiência em terapias hormonais deve avaliar o melhor momento, melhor dose e tempo de terapia para cada paciente”, finalizou.

Sobre Dr. Tasso Carvalho

Tasso Carvalho é mestre em ciências da saúde pelo Programa de Pós-graduação Strictus Sensus da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e é médico pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP). Tasso também é nutrólogo pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran e AMB). Foi coordenador do curso de medicina na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia (UESB) durante dois anos. O médico criou a Integrative Academy, uma plataforma onde já ministrou 13 cursos que abordam o reequilíbrio fisiológico através das terapias de homeostase hormonal, da base da fisiologia à terapêutica.

Registros: CRM 18983 e RQE 12749.