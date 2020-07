Mercado Municipal de Peixe será reformado em Anchieta

today3 de julho de 2020 remove_red_eye33

A Prefeitura de Anchieta irá reformar o Mercado Municipal de Peixe. A solenidade de assinatura da ordem de serviço foi realizada neste último dia 02 no gabinete do prefeito com a participação de pescadores locais, vereadores e secretários, seguindo as recomendações sanitárias.

O espaço fica localizado na Praça dos Imigrantes, no bairro Porto de Cima, na sede municipal. A ideia é que as obras ofereçam otimização do local, proporcionando maior segurança para atender aos moradores, turistas e profissionais locais. O investimento é de R$ 126.810,61 e a empresa responsável tem 90 dias para entregar a obra.

De acordo o prefeito Fabrício Petri, a reforma do Mercado de Peixe é uma demanda esperada pelos pescadores e comerciantes de Anchieta e irá ajudar a fomentar a economia local. “É mais uma obra importante que conseguimos iniciar. A reforma vai fomentar o turismo e a economia local, e ainda oferecer um ambiente mais estruturado para os pescadores e comerciantes”, disse

Alguns dos serviços que serão prestados incluem: reforma da calçada do entorno do Mercado, melhorias de revestimento e acabamento interno e externo do edifício, tratamento da estrutura de suporte e a limpeza das telhas de cobertura, pintura externa, instalação de guarda-corpo e toldos, instalação de novas bancadas de serviço em granito, instalação de forro de PVC no teto, melhorias na rede elétrica e hidrossanitária, entre outros.