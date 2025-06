Mesmo com a chegada do frio, cuidados contra a Dengue devem continuar

Ainda que temperaturas estejam mais baixas, mosquitos seguem seu ciclo de vida e novos casos da doença foram confirmados nos últimos dias

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, alerta a população para a importância de manter os cuidados contra a dengue e outras arboviroses, mesmo durante o período de temperaturas mais frias. Apesar de os termômetros marcarem temperaturas mais amenas, o mosquito Aedes aegypti continua se reproduzindo em locais com água parada, o que mantém o risco de transmissão.

De acordo com o Informe Epidemiológico da última semana, foram registrados três casos positivos de Dengue sorotipo 2 (DENV-2) e um caso confirmado de Febre do Oropouche. Anchieta registra, no acumulado do ano, 554 casos notificados de Dengue, sendo 28 confirmados, e outros 56 confirmados de Oropouche.

Mesmo com a intensificação do monitoramento e ações por parte da Vigilância em Saúde, a colaboração da população é essencial para evitar a disseminação do mosquito e reduzir os casos de doenças causadas por mosquitos. Além das visitas domiciliares, o município tem feito uso de larvicida natural para eliminar focos e tem buscado junto à Secretaria Estadual de Saúde novas tecnologias para combate a arboviroses.

“A eliminação de criadouros do mosquito é a principal forma de prevenção. Locais como vasos de plantas, calhas entupidas, caixas d’água sem tampa, baldes e recipientes expostos à chuva devem ser vistoriados com frequência, mesmo nos dias frios”, reforça a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Suelen Petri.

Além disso, recomenda-se o uso de repelentes, telas de proteção nas janelas e roupas que cubram o corpo, especialmente para pessoas que vivem em áreas com registros de casos. “Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo ou manchas vermelhas na pele, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação”, lembra Suelen.

Vacina contra a Dengue disponível

Vale lembrar que a vacina contra a dengue está disponível para a população. A vacina é destinada a pessoas entre 10 e 14 anos e sua aplicação ocorre nas unidades de saúde de Anchieta, conforme cronograma de funcionamento em cada comunidade. A vacina é uma das medidas complementares ao controle da doença.



Informações: Setor de Imunização: 28 99274-0257