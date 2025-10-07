Messias Donato anuncia investimentos e reforça parceria com Ferraço, em Cachoeiro

Em visita ao município de Cachoeiro de Itapemirim, o deputado federal Messias Donato (Republicanos-ES) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e anunciou o envio de novos recursos para apoiar ações estruturantes e projetos de interesse da população.

Durante o encontro com o prefeito Theodorico Ferraço (PP), Donato destacou a importância da cooperação entre os poderes e reconheceu a trajetória do líder cachoeirense:

“Ferraço é um dos maiores líderes do estado do Espírito Santo, reconhecido no Congresso Nacional, respeitado em todo o Brasil. Um verdadeiro professor para nós.”

A reunião contou com a presença dos vereadores Vitor Azevedo (Pode) e Vandinho da Padaria (PSDB), que acompanham de perto as demandas do município e têm atuado em parceria com o deputado na busca por melhorias para Cachoeiro. Segundo Donato, o diálogo com gestores e representantes locais é essencial para que os recursos públicos gerem resultados efetivos.

O prefeito Theodorico Ferraço ressaltou o valor da parceria com o parlamentar e o impacto positivo do apoio federal para a continuidade das obras e programas municipais:

“Essa parceria é fundamental para garantir que Cachoeiro continue avançando. Contar com o apoio do deputado Messias Donato é uma grande conquista para o município.”