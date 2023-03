MINAS GERAIS | Mulher é resgatada viva de dentro de túmulo após pedir socorro

Na manhã desta terça-feira, dia 28, uma mulher de 36 anos foi resgatada viva de dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais.

O coveiro, que tinha acabado de chegar para trabalhar, ao perceber que a estrutura estava fechada com tijolos e cimento fresco, entrou em contato com a Polícia Militar (PM).

Assim que chegaram no cemitério, os militares ouviram pedidos de socorro vindo do túmulo e quando abriram encontraram a mulher viva com ferimentos na cabeça, várias marcas pelo corpo e um ferimento no dedo. Segundo a polícia, a vítima é usuária de drogas e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – para o Hospital São João Batista.

A prefeitura de Visconde do Rio Branco emitiu uma nota dizendo: “contudo, além do local onde aconteceu o fato estar parcialmente interditado, e, mesmo com aumento da segurança, as invasões continuam a acontecer, principalmente por usuários de drogas, devido a situação desastrosa que o Cemitério Municipal foi encontrado pela atual gestão”.

De acordo com o Registro de Eventos de Defesa Social – REDS – da Polícia Militar, a mulher teria guardado entorpecentes e armas para dois homens e os materiais foram “extraviados”. Os dois ao saber do fato foram até a casa da vítima e começaram a agredí-la. Já o companheiro dela conseguiu fugir.

fotos Polícia Militar/divulgação