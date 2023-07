Mineira ganha concurso Miss Vitória Tattoo e capixaba fica em segundo lugar

O concurso aconteceu no 8ª Expo Tattoo Vitória e teve capixaba em segundo lugar

Com o objetivo de valorizar e realçar a beleza e a importância das mulheres no universo da tatuagem, a 8ª Expo Tattoo Vitória realizou o concurso Miss Vitória Tattoo. No pódio, em primeiro lugar esteve a mineira Ariane Tavares, em segundo lugar a capixaba Camila Paganini e em terceiro lugar a catarinense Ágatha Amoris.

“Entendemos que a tatuagem simboliza beleza, sentimentos, personalidade, estilo de vida, atitude. Assim, o concurso vai julgar e premiar a pessoa que melhor traduz todo esse universo”, explica Carlos Tattoo, realizador do evento.

Após as inscrições online, doze candidatas, de quatro Estados diferentes, foram selecionadas para concorrer ao pódio pelas juradas: Cláudia Civetta (SC), Bianca Campagnoli (ES) e Marilyn Pontin (ES).