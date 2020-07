Ministério da Saúde orienta municípios darem continuidade à imunização contra Influenza

today1 de julho de 2020 remove_red_eye33

A 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, iniciada no dia 23 de março, chega ao fim, nesta terça-feira (30), em todo o território brasileiro. Entretanto, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, os municípios capixabas devem dar continuidade à imunização até o fim das doses remanescentes.

A recomendação, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, vem de uma decisão conjunta também da Secretaria da Saúde (Sesa) e dos representantes regionais e municipais do Estado. “Com o encerramento da campanha nesta terça (30), recomendamos que os municípios permaneçam desenvolvendo estratégias de vacinação dos grupos prioritários em que a meta ainda não foi alcançada, em especial crianças e gestantes, enquanto durarem os estoques”, informou.

Ainda segundo a coordenadora, os municípios também poderão ampliar a imunização para outros grupos de acordo com a disponibilidade no estoque das vacinas remanescentes. “Assim, cada município terá autonomia, em caso de doses remanescentes, para disponibilizar a imunização a outros grupos que não estavam contemplados na Campanha.”

No dia primeiro de junho, o Espírito Santo foi o primeiro estado brasileiro a atingir a meta de imunização preconizada pelo Ministério da Saúde, tendo vacinado 90% do público prioritário para a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Atualmente, o Estado está em segundo lugar na cobertura total, com 99,09%, atrás somente do Amapá, que atingiu a marca de 100,98% de cobertura vacinal total. A previsão parra balanço final da campanha está prevista para o final de julho.

Dados no Espírito Santo

O Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, da Secretaria da Saúde, informa que, até a manhã desta terça-feira (30), o Estado já havia vacinado 1.221.693 pessoas, segundo dados parciais do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

A meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 90% de vacinação para os públicos dos idosos e dos trabalhadores da saúde foi superada no Espírito Santo, com 136,08% (504.560 vacinados) e 107,93% (107.446 vacinados), respectivamente.

Nos demais grupos, a meta ainda precisa ser alcançada, como as crianças com 70,14% (196.038 vacinadas), gestantes 62,92% (25.209 vacinadas), puérperas 81,03% (5.336 vacinadas), indígenas 83,83% (3.883 vacinados) e adultos de 55 a 59 anos, com 69,28% (113.071 vacinados).