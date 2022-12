Ministério Público do ES deflagra Operação Caça-Fantasma

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo, deflagrou, nesta quinta-feira (15/12), a “Operação Caça Fantasma”.

A investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa auto intitulada Primeiro Comando de Vitória (PCV), e pessoas a ela ligadas, que agem de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes a ele conexos, em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória.

As medidas judiciais de interceptações telefônicas e de buscas e apreensões, entre outras diligências investigativas, culminaram na obtenção de provas de tráfico de drogas, aquisição e porte de armamentos e munições, execução e planejamento de crimes de homicídio, por gestão criminosa de lideranças da organização criminosa que se encontram presas em unidades prisionais do Estado do Espírito Santo.

A deflagração da operação tem por objetivo o cumprimento de 17 mandados de prisão temporária e de 30 mandados de busca e apreensão em municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva contaram com a participação de Policiais Militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), 6º Batalhão, 7º Batalhão, 11ª Cia Independente, 12ª Cia Independente, 13ª Cia Independente, 14ª Cia Independente e 17ª Cia Independente, além dos militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.