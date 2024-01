MISS ES 2024 | Confira as meninas que foram eleitas as mais bonitas do estado

today29 de janeiro de 2024 remove_red_eye39

A noite do último sábado (27) foi de muita beleza, glamour e emoção no palco do Sesc Glória, em Vitória/ES. A 24ª edição do Miss ES Mini, Mirim, Juvenil, Teen, Baby e Mister elegeu as meninas mais bonitas, elegantes e charmosas do Espírito Santo, em uma cerimônia que prezou pela elegância, empenho e família.

O brilho do Miss ES vai além de padrões estéticos, é também um espaço dedicado ao empoderamento, aumento da autoestima e desenvolvimento de habilidades sociais entre os participantes.

O evento também foi um espaço para a solidariedade: 655 kg de alimentos foram arrecadados para serem doados a instituições que ajudam aqueles que mais precisam.

“Só quero agradecer a Deus, que me comanda a toda hora, e que esse sonho é Dele na minha vida. Vocês estão aqui por vontade Dele. Celebramos hoje essa casa cheia, com meninas maravilhosas”, afirmou Ivete do Espírito Santo, coordenadora do Miss ES.

As grandes vencedoras da noite foram Lívia Moreto (5 anos), de Jaguaré, na categoria Mini, Hadassa Vieira (9 anos), de Nova Almeida, na Serra, na categoria Mirim e Ana Beatriz Almeida (15 anos), também de Serra, na categoria Juvenil.

A partir de agora, as coroadas vão representar o Espírito Santo em competições nacionais com as despesas de participação pagas. Essa oportunidade não apenas reconhece a beleza e talento das participantes, mas também as coloca em um cenário nacional, proporcionando experiências enriquecedoras e abrindo portas para futuras oportunidades.

O médico Thanguy Friço, que foi um dos membros do Júri, afirmou que esse é um dos concursos mais importantes. “Trabalho com o universo da beleza há mais de 20 anos. Participar do Miss ES é um motivo de orgulho, porque é um concurso que projeta as meninas a nível nacional e internacional. Sou muito grato por fazer parte dessa história”, afirmou.

Presente no evento, o prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici da Costa, disse que o evento promove a cultura. “É um espaço que possibilita a interação entre as meninas, a construção de amizades, a chance de conhecer lugares novos e até desenvolver uma profissão. Isso também é cultura”, disse.

Além das meninas que conquistaram o primeiro lugar, também foram classificadas as Misses Simpatia e as segundas, terceiras, quartas e quintas colocadas de cada categoria. Também desfilaram e mostraram todo o carisma as categorias Baby e Mister. São categorias especiais, que não têm caráter competitivo.

As vencedoras Hadassa Vieira (Mirim), Lívia Moreto (Mini) e Ana Beatriz Almeida (Juvenil).

Confira as vencedoras

Categoria mini:

Vencedoras categoria Mini.

Miss Simpatia Mini: Natalia Loureiro – Manguinhos – Serra

Quinta colocada: Livia Carneiro – Praia de Capuba – Serra

Quarta colocada: Julia Nardotto – Vitória

Terceira colocada: Lavínia Recla – Linhares

Segunda colocada: Annelise Lourenço – Pedro Canário

Miss ES mini 2024: Livia Moreto – Jaguaré

Categoria mirim:

Vencedoras categoria Mirim.

Miss simpatia mirim: Stela Bozetti – Vitória

Quinta colocada: Alice Contarini – Baixo Guandu

Quarta colocada: Suri Macci Scotar – Santa Teresa

Terceira colocada: Isabela Zanette – Grande Vitória

Segunda colocada: Wenda Dalprá Macci – Caravaggio – Santa Teresa

Miss ES Mirim 2024: Hadassah Vieira – Nova Almeida – Serra

Categoria juvenil:

Vencedoras categoria Juvenil.



Miss simpatia: Lydia Endringer – Domingos Martins

Quinta colocada: Evelyn Batista – Aracruz

Quarta colocada: Evelyn Magri – Linhares

Terceira colocada: Ramona Lírio – Itaguaçu

Segunda colocada: Isabelli Freire – Manguinhos – Serra

Miss ES Juvenil 2024: Ana Beatriz Almeida – Serra

As participantes também foram exaltadas com títulos especiais:

Miss ES Teen 2024 – Érika Pimenta – Santa Teresa

Miss ES Teen Fashionista 2024 – Larissa Ramalho – São Mateus

Miss ES 2024 – Gabriela Cabral – Cachoeiro de Itapemirim

Miss ES Américas 2024 – Beatriz Castelan – São Mateus

Mini Miss ES Fashionista 2024 – Jasmim Hoffman – Serra

Miss ES Personalidade 2024: Anita Ferrão – Grande Vitória

Miss ES Destaque: Maria Elisa Siepierski – Marechal Floriano

Miss ES Elegância 2024: Alice Contarini – Baixo Guandu

Miss Fotogenia 2024: Cecília Goularte – Irupi

Melhor Traje de Gala 2024: Ana Beatriz Almeida – Serra

Miss ES Beleza Facial 2024: Lavínia Recla – Linhares

Miss ES Cultura e Beleza 2024: Sophia Silvestre – Jacaraípe – Serra

Miss ES Beauty – Luna Valentina Gonda – São Mateus

Miss ES Tour 2024: Sophia Vinco – Venda Nova do Imigrante

Desfilaram na Categoria Baby:

Agatha Emanuelly Pereira – Linhares

Anna Lorenzoni Sossai – Grande Vitória

Cecília Cotta Cola – Castelo

Eloah Procópio – Vila Velha

Jasmin Hoffmann – Serra

Keyza Emanuely Romão – Castelo (Córrego da Prata)

Mayda Gorza Lima – Vitória

Yanni Victória Schwantz – Aracruz

Desfilaram na Categoria Mister:

Arthur de Menezes – Cariacica

Davi Cabanez – Castelo

Davi Silva Lima – Colatina

Gabriel Rocha – Guarapari

Joaquim Zandona – Ibiraçu

Lucas de Almeida – Vitória

Lucas Freitas – Vila Velha

Luiz Henrique Campos Tom – Serra

Miguel Aguiar Louzada – Itapemirim

Nicolas Guidotti – Itarana

Miss ES 2024

Produção: Thays do Espírito Santo

Coordenação: Ivete do Espírito Santo

fotos Ítalo José Spagnol