Miss Espírito Santo Mini abre inscrições limitadas para a 26ª edição

today11 de fevereiro de 2025 remove_red_eye38

Muito além de um concurso de beleza, evento é uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal, autoestima e descoberta de talentos

As inscrições para o Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil 2026 já estão abertas e com vagas limitadas! As organizadoras, Ivete e Thays do Espírito Santo convidam meninas de todo o estado a participarem de uma experiência transformadora. O concurso, já tradicional do Estado, vai além da beleza: é uma verdadeira plataforma de crescimento pessoal, descoberta de talentos e oportunidades que impactam não apenas as candidatas, mas também suas famílias.

Última edição foi um sucesso!

A 25ª edição do Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil foi um verdadeiro sucesso! Realizado no Ferrari Eventos, o concurso reuniu um público de 700 pessoas e celebrou não apenas a beleza, mas também o talento, a autoconfiança e o desenvolvimento pessoal das candidatas.

Com 51 participantes disputando os títulos nas três categorias, o evento teve uma produção impecável e contou com a apresentação de Stephany Pim e Saulo Malbar, encantando o público com momentos de emoção e brilho na passarela.

As grandes vencedoras desta edição foram:

Mini: Luiza Aguiar, de Cariacica

Mirim: Suri Macci, de Santa Teresa

Juvenil: Luize Callegari, de Vitória

As campeãs do Mini e Mirim foram premiadas com presentes e viajarão para representar o estado no Pequena Miss Brasil, em Santa Catarina, com hospedagem e passagens custeadas. Já Luize Callegari, vencedora da categoria Juvenil, garantiu sua vaga no Miss Teen Brasil, em Curitiba, com inscrição e hospedagem pagas, além de receber um tratamento odontológico.

O evento também trouxe momentos especiais, como o desfile cultural, no qual as misses representaram a riqueza das tradições capixabas com trajes típicos de seus municípios. Além disso, a iniciativa teve um impacto social significativo, arrecadando mais de 500kg de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no Espírito Santo.

Para Ivete do Espírito Santo, que comanda o concurso ao lado de Thays do Espírito Santo, a edição reafirmou o compromisso do Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil em transformar vidas. “Nosso objetivo sempre foi muito maior do que coroar uma vencedora. Queremos que cada menina saia daqui mais confiante, preparada e com novas perspectivas para o futuro”, destaca.

Com um legado de 25 anos de história, o concurso já revelou nomes que se destacam no meio artístico e na moda, como Luiza Zimermam, Stephany Pim e Débora Lyra, mostrando que a passarela do Miss Espírito Santo pode ser o primeiro passo para uma trajetória de sucesso.

Serviço

Inscrições limitadas – feitas exclusivamente pelo WhatsApp do concurso

Contato: (27) 99789-7210

Instagram: @missesminimirimjuvenil