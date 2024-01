Miss Espírito Santo Mirim 2024 acontece neste sábado (27), confira os representantes do Estado

A 24ª edição do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil, Teen, Baby e Mister está na reta final dos preparativos, marcado para acontecer neste sábado (27), no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória. Mais do que um simples concurso de beleza, o Miss ES Mirim 2024 é um espaço dedicado ao empoderamento, aumento da autoestima e desenvolvimento de habilidades sociais entre os participantes.

Com a participação de 67 candidatas e candidatos de todas as regiões do estado, o Miss ES Mirim 2024 celebra a diversidade cultural do Espírito Santo, unindo talentos e personalidades únicas. Essas jovens estrelas representam diferentes comunidades, mostrando que a beleza e a elegância são expressões que transcendem fronteiras geográficas.

Um estudo recente ressaltou a importância dos concursos de miss na promoção do empoderamento e autoconfiança, destacando que essas experiências contribuem significativamente para o desenvolvimento das crianças e jovens participantes.

Além disso, é crucial destacar que o Miss ES Mirim 2024 não é apenas um evento local, mas também serve como trampolim para o Miss Brasil Mirim. As vencedoras deste prestigiado concurso terão suas despesas de participação cobertas para representar o Espírito Santo no palco nacional. Essa oportunidade não apenas reconhece a beleza e talento das participantes, mas também as coloca em um cenário nacional, proporcionando experiências enriquecedoras e abrindo portas para futuras oportunidades.

“O Miss ES é mais do que uma competição; é uma jornada que molda vidas, promove a inclusão e destaca a diversidade do nosso estado. Estamos orgulhosos de proporcionar essa plataforma única para as jovens capixabas, abrindo caminho para o Miss Brasil Mirim”, afirmou Thays do Espírito Santo, coordenadora do evento.

O Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil, Teen, Baby e Mister 2024 é, portanto, um evento que vai além da estética, contribuindo para o crescimento saudável e positivo das futuras gerações capixabas. A contagem regressiva está acelerando, e o espetáculo da beleza infantil está prestes a começar. Prepare-se para testemunhar o brilho destas estrelas em ascensão no Miss ES Mirim 2024!

Confira os 67 representantes do Espírito Santo

Aracruz

Yanni Victória Schwantz – Categoria Baby

Camila Vitória Alves – Categoria Mini

Mariê Victoria Schwantz – Categoria Mini

Evelyn Batista – Juvenil

Castelo

Cecília Cotta Cola – Categoria Baby

Keyza Emanuely Romão – Categoria Baby

Davi Cabanez – Categoria Mister

Baixo Guandu

Alice Contarini – Categoria Mirim

Vitória

Mayda Gorza Lima – Categoria Baby

Lucas de Almeida – Categoria Mister

Julia Nardotto – Categoria Mini

Stella Bozetti – Categoria Mirim

Serra

Jasmin Hoffmann – Categoria Baby

Luiz Henrique Campos Tom – Categoria Mister

Ana Beatriz Souza – Categoria Mini

Ana Luiza Barbosa – Categoria Mini

Hadassa Victoria – Categoria Mini

Livia Carneiro – Categoria Mini

Natália Loureiro – Categoria Mini

Sophia Silvestre – Categoria Mini

Isabela Pratti – Categoria Mirim

Hadassah Vieira – Categoria Mirim

Ana Beatriz Almeida – Categoria Juvenil

Isabelli Freire – Categoria Juvenil

Vila Velha

Eloah Procópio – Categoria Baby

Lucas Freitas – Categoria Mister

Helena Rezende – Categoria Mini

Emilly de Jesus – Categoria Mirim

Luisa Bruschi – Categoria Mirim

Cariacica

Arthur de Menezes – Categoria Mister

Alice Sindra – Categoria Mini

Ana Julia Serra – Categoria Mini

Cachoeiro de Itapemirim

Sophia Favoreto – Categoria Mini

Gabriela Cabral – Categoria Juvenil

Linhares

Agatha Emanuelly Pereira – Categoria Baby

Lavínia Recla – Categoria Mini

Valentina Machado – Categoria Mini

Evellyn Magri – Categoria Juvenil

Colatina

Davi Silva Lima – Categoria Mister

Ibiraçu

Joaquim Zandona – Categoria Mister

Sofia Belo – Categoria Mini

Guarapari

Gabriel Rocha – Categoria Mister

São Mateus

Luna Valentina Gonda – Categoria Mini

Beatriz Castelan – Categoria Juvenil

Larissa Ramalho – Categoria Juvenil

Flenniany Zanelato – Categoria Juvenil

Itaguaçu

Ramona Lírio – Categoria Juvenil

Marechal Floriano

Maria Elisa Siepierski – Categoria Mirim

Itarana

Nicolas Guidotti – Categoria Mister

Santa Teresa

Suri Macci Scotar – Categoria Mirim

Wenna Dalprá Macci – Categoria Mirim

Érika Pimenta – Categoria Juvenil

Irupi

Cecília Goularte – Categoria Mini

Itapemirim

Miguel Aguiar Louzada – Categoria Mister

Pedro Canário

Annelyse Lourenço – Categoria Mini

Brejetuba

Luna Bermond – Categoria Mirim

Domingos Martins

Lydia Endringer – Categoria Juvenil

Marilândia

Gabriely dos Santos – Categoria Mini

Jaguaré

Livia Moreto – Categoria Mini

Viana

Deborah Bernardo – Categoria Mini

Joana Sacramento – Categoria Mini

Grande Vitória

Anna Lorenzoni Sossai – Categoria Baby

Isabela Zanette – Categoria Mirim

Anchieta

Liz Ker – Categoria Mini

Venda Nova do Imigrante

Estela Damasceno – Categoria Mini

Sophia Vinco – Categoria Mini