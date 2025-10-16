MISS INTERNACIONAL | Sarah Kemeicik ganha concurso na Costa Rica
A aluna do 3º ano da Escola Municipal Celita Bastos Garcia, em Guarapari, Sarah Kemeicik da Silva Machado, de 9 anos, conquistou um título internacional de grande prestígio ao vencer o concurso Queens of the Seas, Rainha dos Mares e Oceanos, realizado na Costa Rica, nos dias 22 a 27 de setembro de 2025.
Representando o Brasil com muito charme e competência, Sarah trouxe para Guarapari o título de Little Internacional Queen Of The Seas 2025, consolidando seu nome no cenário de concursos de beleza infantil.
Segundo Cibele Kemeicik, mãe da Sarah, ela tem uma forte ligação com o mar, prática surf desde os 4 anos e também é apaixonada por astronomia. Além disso, frequenta aulas de ginástica artística, que contribuem para seu preparo físico para as passarelas.
Ao longo de sua trajetória, já conquistou diversos títulos importantes, como Mini Miss Guarapari 2023, Miss Espírito Santo Gold 2024 e Miss Brasil Infantil de Las Américas 2025, além de ter sido capa de revista em 2022.
“Estamos muito orgulhosos da conquista da Sarah. Ela sempre foi uma criança determinada e focada, e esse título representa todo o esforço e amor que dedica à sua carreira. Ela tem uma conexão muito forte com o mar e a natureza, e esse concurso foi a oportunidade perfeita para ela mostrar ao mundo sua paixão e compromisso com o meio ambiente”, explicou Cibele Kemeicik, destacando a consciência ambiental que Sarah desenvolveu ao longo do tempo.
Sobre os próximos passos, Cibele destacou, “acompanhar a evolução da Sarah em cada concurso é muito gratificante. A cada evento, ela cresce e se destaca mais. No concurso da Costa Rica, ela não só se expressou muito bem em espanhol, como também apresentou um talento incrível, recebendo uma das maiores notas”.
Ela também ressaltou que além do título principal, Sarah conquistou também o prêmio de Model 1ª Categoria.
“Para nós, independentemente do resultado, cada experiência é enriquecedora. Agora queremos continuar levando o nome de Guarapari e do Espírito Santo para outros eventos e, se possível, buscar recursos para custear suas viagens em concursos internacionais”, conclui a mãe da Miss.