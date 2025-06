Miss mirim de Guarapari vai representar o Brasil em concurso na Costa Rica e pede apoio

today26 de junho de 2025 remove_red_eye46

A pequena Sarah Kemeicik da Silva Machado, de apenas 9 anos, está prestes a viver uma experiência internacional e levar o nome de Guarapari para além das fronteiras brasileiras. Aluna do 3º ano da EMEF Celita Bastos Garcia, a jovem miss, modelo e atleta foi escolhida para representar o Brasil no concurso “Queens of the Seas – Rainha dos Mares e Oceanos”, que será realizado em setembro, na Costa Rica.

Dona de uma personalidade cativante, Sarah adora brincar, gravar vídeos, fotografar e tem um grande interesse pela astronomia – área na qual já participou de três Mostras Estaduais. Mas é nas passarelas e frente às câmeras que ela vem se destacando: com títulos importantes no currículo, como III Miss Brasil Infantil de Las Américas 2025 e Miss Espírito Santo Gold 2024, ela construiu uma trajetória consistente desde 2020, quando começou a realizar ensaios fotográficos temáticos.

Sarah também é conhecida por ser a miss surfista. Praticando o esporte desde os 4 anos, ela conquistou o público e os jurados com seu carisma, desenvoltura e dedicação. Para se preparar para os concursos, ela faz aulas de ginástica artística, inglês e espanhol, além de já ter concluído diversos cursos e workshops voltados à passarela, oratória e expressão fotográfica.

“A Sarah é muito determinada. Ela ama o que faz, se dedica de verdade e está muito feliz com a oportunidade de representar o Brasil e Guarapari nesse concurso. Mas para que isso aconteça, precisamos de apoio. Estamos em busca de patrocinadores que acreditem no sonho dela e queiram nos ajudar com os custos da viagem”, destacou a mãe, Cibele Kemeicik, emocionada.

Além dos títulos de beleza, Sarah já estampou capas das revistas Close Brasil e Volph Brasil. Agora, a meta é chegar à Costa Rica e mostrar que a beleza de Guarapari também está nas conquistas das nossas crianças. Sarah sonha alto — e leva com ela não apenas faixas e coroa, mas o orgulho de representar Guarapari no mundo. “Eu estou muito feliz e animada por poder representar minha cidade na Costa Rica. Sempre sonhei em desfilar em um concurso internacional, e agora esse sonho está mais perto. Obrigada a todos que já estão torcendo por mim! E quem quiser me ajudar a chegar lá, vai estar fazendo parte dessa conquista também”, afirmou a pequena miss.

Quem quiser apoiar ou patrocinar essa trajetória pode entrar em contato com a família através das redes sociais ou @sarahkemeicik por telefone (27) 999387131.