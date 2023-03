Miss Universo Piúma 2023 inaugura Projeto Social no município

Coroada na seleção do Miss Universo 2023, Maria Clara Soares, Miss Piúma 2023, enxerga seu propósito como Miss para muito além do título e está provando isso com seu projeto social recém-lançado. Visando apoiar causas que impactem seu município de maneira significativa, a Miss planejou a sua primeira ação para o mês da mulher.

“Realizar ações de apoio ao próximo é algo que sempre pratiquei, muito antes do título. No meu dia a dia sempre busquei através de pequenas atitudes ajudar as pessoas”, declarou.

Nomeado “Metamorfose”, o projeto faz referência as fases necessárias na evolução de um indivíduo, seu processo de transformação de si mesmo ao longo de sua vida, e a uma palestra da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, que descreveu uma Miss como uma “líder transformacional, que através de sua representatividade pode transformar lugares, pessoas e se transformar”.

Como forma de apoio ao mês da mulher, Maria Clara presenteará as mulheres da cidade com um dia de cuidados para aumentar sua autoestima e realçar sua beleza, no dia 25 de março, no Studio Crislayne Calenzani, apoiador do projeto.

Sobre futuros projetos, a Miss se disse animada. “Tenho em mente uma próxima ação com crianças durante a Páscoa. Mas ainda não tenho confirmação de todos os patrocinadores. Mas irá acontecer”.

O projeto está aceitando colaboradores.

Para mais informações, acesse o Instagram @mariaclara_soaresd