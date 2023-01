Morador de Vitória conta com canais para informar questões relativas a ruído e fiscalização

O morador da capital conta com canais de atendimento para informar sobre questões relativas a ruído (Disque-Silêncio) e a fiscalização, além de outros serviços na área ambiental.

Para fazer solicitações, enviar sugestões e elogios, registrar denúncias e reclamações, o morador pode acessar o site da prefeitura de Vitória (www.vitoria.es.gov.br/156) ou o aplicativo Vitória Online pelo celular e tablete (disponível para Android e iOS).

Por meio das duas plataformas, site e dispositivo móvel, o munícipe pode também consultar os chamados de forma rápida e fácil. O funcionamento é 24 horas.

Presencial

Além disso, o morador que preferir pode procurar, presencialmente, a Ouvidoria da Prefeitura de Vitória, que está localizada no Palácio Municipal, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, bloco B, 3º Andar, em Bento Ferreira. Neste caso, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18 horas.

Telefone

Ainda há o serviço por telefone por meio do Fala Vitória 156. Também é possível por este canal fazer os mesmos chamados – solicitações, sugestões, elogios, denúncias e reclamações – no período de 8h às 22h, de segunda a sexta-feira. Após as 22 horas, o morador poderá fazer a abertura do seu questionamento por meio do site da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online, que é automaticamente destinado à área informada com a ida a campo dos agentes de proteção ambiental.

“O Fala Vitória 156, por telefone, de forma on-line ou pela Ouvidoria, é um instrumento de gestão que ajuda o município no alerta de urgências, antecipando crises, realizando acompanhamento de tendências, na identificação de anseios populares e no apoio à tomada de decisões”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger.

