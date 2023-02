Moradores da Serra serão beneficiados com a Expedição Novos Sorrisos, faça seu agendamento aqui

Recentemente divulgado, o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre saúde bucal mostrou que 45% da população mundial – cerca de 3,5 bilhões de pessoas – sofre de doenças bucais como cárie, gengivite e câncer. O número alarmante sobre a situação em 194 países reforça a necessidade de ações efetivas que tenham como meta reduzir os casos e expandir o acesso à saúde bucal.

No Brasil, um programa que tem contribuído para mudar esse cenário e busca transformar positivamente o panorama da saúde bucal do brasileiro é a Expedição Novos Sorrisos, realizado pela Neodent, empresa líder de implantodontia no país. Retornando à estrada em 2023, o programa tem sua primeira parada confirmada na cidade de Serra (ES). De 28 de fevereiro a 20 de março, os dois consultórios odontológicos montados dentro da estrutura que roda o país estarão abertos para atender até 20 pacientes por dia, na Praça Central de Feu Rosa.

Realizada desde 2016, a ação viaja com uma unidade móvel para oferecer orientações para a população. Em 2022, após percorrer 1.500 quilômetros por seis cidades de dois estados brasileiros, o programa também trouxe dados preocupantes. Das mil pessoas atendidas, quase a metade (48%) não tinha um ou mais dentes e 30% foram diagnosticadas com a necessidade de implante dentário.

“Cada início de ano, em que temos a oportunidade de recomeçar nossos atendimentos, levando conhecimento e saúde para as pessoas, ressurge uma esperança. Neste último ano, visitamos muitas cidades e populações que poucas vezes tiveram a oportunidade de ter acesso às informações odontológicas. Em cada pessoa atendida era possível sentir que aquela iniciativa faria uma diferença imensa na vida dela, da sua família e até na comunidade. Estamos ansiosos para este ano”, comenta o dentista e coordenador de Responsabilidade Social da Neodent, João Piscinini.

Ao longo dos próximos meses, a expectativa é percorrer 10 cidades brasileiras e passar por todos os estados do país até o final de 2024.

Pacientes e voluntários podem se cadastrar

Durante os 15 dias de atendimento, os interessados em fazer uma consulta devem fazer o agendamento após a realização de um cadastro inicial – por telefone ou WhatsApp, no número (41) 99166.3504, pela internet ou presencialmente – e apresentar a carteira de identidade ou o CPF. Em seguida, serão atendidos por profissionais para uma avaliação e uma limpeza e receberão orientações sobre saúde bucal. Menores de idade poderão ser atendidos desde que acompanhados por um responsável.

Outra iniciativa é a possibilidade da participação de profissionais voluntários da região para atendimento nos consultórios. Para se cadastrar e reservar uma data basta acessar a página da Expedição. As vagas seguem abertas durante o período da ação na cidade ou até serem preenchidas. É necessário que o interessado esteja ativo no Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Espírito Santo e assinar o termo de voluntariado. Após a inscrição, o voluntário deverá comparecer ao local no período escolhido, onde receberá da Neodent orientações básicas e todos os materiais necessários para os atendimentos.

Serviço

Expedição Novos Sorrisos – Serra

Data: de 28 de fevereiro a 20 de março, de segunda a sexta-feira

Horário: das 8:20h às 16:10h

Local: Praça Central de Feu Rosa

Inscrições: bit.ly/2OQeqCn ou no local – vagas limitadas