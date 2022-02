Moradores de Palmital ganham complexo esportivo e de lazer em Itapemirim

A Prefeitura está investindo R$ 1,2 milhões na construção de uma quadra poliesportiva, praça e playground.

Os moradores de Palmital, em Itapemirim, estão prestes a poder desfrutar de espaços para a prática esportiva, lazer e contemplação. Para isso, a Prefeitura está investindo mais de R$ 1,2 milhões na instalação de uma quadra poliesportiva e uma praça na localidade pertencente ao Distrito de Piabanha do Norte. A previsão de entrega das obras é de até o final de maio.

O complexo com os equipamentos públicos é dotado de uma quadra poliesportiva, com arquibancadas e banheiros, além de uma praça pública com playground para recreação das crianças e estacionamento de veículos.



O andamento das obras dos equipamentos está em ritmo acelerado com 70% das intervenções já concluídas. Resta apenas a complementação do projeto com o acabamento e retoques finais para a entrega dos espaços à comunidade.



“Estamos priorizando a execução das obras atendendo a uma reinvindicação da população, que há muitos anos lutava por espaços como esses na comunidade”, pontuou o secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Fernando Travisani.