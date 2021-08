Moradores em vulnerabilidade social são beneficiadas com próteses dentárias

Itapemirim/ES – Programa beneficia pessoas em situação de vulnerabilidade social com próteses dentárias. Nesta quarta-feira (11), o prefeito Thiago Lopes acompanhou as primeiras entregas realizadas pelo projeto. Cerca de 90 pessoas estão em tratamento e a previsão é entregar até 20 próteses dentárias por mês.

“É um programa social importante que traz dignidade, respeito e cuidado com as pessoas, tudo aquilo que a nossa administração acredita. Sorriso Feliz. Mais um programa que tiramos do papel”, destacou o prefeito.

O tratamento que culmina com a doação das próteses acontece em um consultório odontológico no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no bairro de Candeus. “Após o atendimento inicial realizamos todas as etapas, como a modelagem para a entrega da prótese, além de exames para preservar a saúde bucal dos pacientes”, explicou o cirurgião-dentista, Alexandre Peçanha Cadete.

O pescador Sebastião Julião, 63 anos, de Itaipava, foi um dos comtemplados pelo programa. “É muito bom esse programa porque eu não tinha condições nenhuma de pagar uma prótese”, confidenciou. “Você não tem ideia de como me ajudou receber essa prótese”, comentou Claudete Fidelis de Souza, 59 anos, da Vila de Itapemirim (Centro).

Para requerer o benefício, os interessados pelo tratamento devem fazer primeiro um cadastro na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro (Vila). O Sorriso Feliz é um programa desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Saúde.