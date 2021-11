Morre ex-presidente do TCE/ES Mariazinha Vellozo Lucas

A ex-presidente e conselheira aposentada do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Maria José Vellozo Lucas, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 22 de novembro, aos 90 anos. A informação do falecimento foi divulgada pelo filho e ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

Mariazinha, como era conhecida, foi conselheira do TCE-ES entre os anos de 1979 e 2001. Ela ocupou a presidência da Corte por oito anos: em 1984, 1985 e de 1995 a 2001. Foi a segunda mulher a ocupar o cargo, e era a ex-presidente em vida com maior número de mandatos de presidente do Tribunal.

O velório será às 15 horas, no Cemitério Jardim da Paz, em Laranjeiras, na Serra. A cremação será terça-feira (23), às 10 horas.



O presidente do TCE-ES, Rodrigo Chamoun, lamentou a morte e lembrou o legado de Mariazinha. “Recebi com tristeza a notícia do falecimento da conselheira Mariazinha, um dos importantes nomes marcados na história de nossa instituição, e que nos deu grande contribuição. Ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Deixou marcas de coragem, autenticidade e vanguardismo em sua exitosa trajetória. Meus sentimentos à família e aos amigos. Descanse em paz”, declarou.



Trajetória

Mariazinha foi funcionária concursada do antigo IAPI por mais de 20 anos (1954 – 1975), e em seguida foi Secretária-chefe da Casa Civil do governo do Estado do Espírito Santo (1975 – 1979), no governo de Élcio Álvares.



Depois, se tornou conselheira do TCE-ES (1979 – 2001) e na sequência, deputada estadual (2003-2007).



Nascida em 1931, filha de Luiz Manoel Vellozo e de Maria Luíza dos Santos Vellozo, Mariazinha era neta de Thiers Vellozo, o fundador do jornal A Gazeta.



Casada com Laércio de Almeida Lucas, era mãe de Sérgio e do ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo, e avó de André, Laura, Rafael e Joel.



