Mostra de cinema virtual vai exibir mais de 90 curtas-metragens produzidos por estudantes de 53 municípios do Estado

6 de abril de 2021

A Mostra Virtual “Todo Mundo Tem Uma História” traz produções audiovisuais realizadas em oficinas

por alunos de escolas públicas do ES entre 2009 e 2011

Uma viagem na cultura capixaba com recorte sob o olhar de jovens estudantes de escolas públicas do Espírito Santo. Esta é a mostra virtual “Todo Mundo Tem Uma História”, que vai exibir, entre 15 e 18 de abril, sempre a partir das 16 horas, mais de 90 curtas-metragens produzidos por alunos de 53 municípios do Estado no período de 2009 a 2011.

Os curtas foram desenvolvidos durante capacitação audiovisual de cerca de 1.800 estudantes de escolas públicas naquele período, na iniciativa chamada “MCA – Mostras Capixabas de Audiovisual”. As produções agora foram reeditadas para ganharem mais qualidade técnica, com a inclusão de legenda e remasterização do áudio. A exibição dos filmes será pelo YouTube, no canal do Instituto Parceiros do Bem, realizador do projeto: https://www.youtube.com/parceirosdobem.

Segundo a idealizadora da mostra “Todo Mundo Tem Uma História” e diretora executiva do Instituto Parceiros Do Bem, Simone Marçal, os curtas versam sobre o cotidiano de “pessoas comuns do nosso Estado, por meio de jovens que, ao terem contato com o universo audiovisual, tiveram muitas vezes a oportunidade de seguir carreira profissional, mas, acima de tudo, puderam ter contato com o sentimento de empoderamento e pertencimento”.

A mostra foi dividida em 22 blocos para a exibição dos filmes. Do total, há três blocos especiais: dois com a exibição de videoclipes e filmes de ficção – também produzidos nas oficinas de 2009 a 2011 – e um para a transmissão do documentário “Tramas”, dirigido por Leonardo Gomes e Simone Marçal, e produzido em 2014 na região do Caparaó.

Painel

Além da exibição dos mais de 90 curtas-metragens, a mostra virtual “Todo Mundo Tem Uma História” vai apresentar um painel com o tema “O Audiovisual Como Potencializador Da Juventude”, dia 15, às 19 horas.

Com mediação do produtor, publicitário e roteirista Marcelo Siqueira, o painel contará com quatro estudantes que participaram do projeto entre 2009 e 2011.

São eles: a fotógrafa Maíra Radael, há nove anos especializada em fotografia de famílias em Ibitirama, Irupi e região; a publicitária Alynne Berlando; o produtor musical e filmmaker Edu Donna; e Victor Hugo Merçon Azevedo, formado em direito e mestrando na área.

A Mostra é viabilizada pela Lei Aldir Blanc – Secretaria da Cultura do ES.



Serviço: Mostra Virtual Todo Mundo Tem Uma História

– De 15 a 18 de abril de 2021, a partir das 16 horas;

– Festival on-line e gratuito pelo canal

https://www.youtube.com/parceirosdobem

– Programação no Instagram: @parceirosdobeminstituto