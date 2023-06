Mostra de vídeos produzidos por jovens de Vargem Alta acontece neste sábado (10)

Os vídeos foram produzidos por 12 jovens dos 5 distritos do município através do projeto Cinegrafias Rurais

No próximo sábado (10/06) acontece a mostra de vídeos do projeto Cinegrafias Rurais de 8h às 12h na Estação Ferroviária de Vargem Alta. O evento conta com café da manhã, apresentação do Grupo de Capoeira Filhos da Princesa do Sul, bate-papo e sessão de 10 vídeos produzidos por jovens de Vargem Alta. A entrada é gratuita.

Os vídeos foram produzidos em um laboratório nos meses de abril e maio. No total foram 12 jovens participantes. Em abril aconteceram as oficinas de “Linguagem da Videoarte”; “Técnicas de Filmagem”; “Técnicas de Edição”.

Em maio, cada jovem realizou o seu vídeo com tutoriais individuais. De acordo com produtor executivo Victorhugo Amorim, as oficinas foram momentos de aprendizagem e fruição das sensibilidades dos jovens. “Esse projeto é uma troca em que professor e aluno aprendem juntos”, afirma Victorhugo que também foi um dos professores da oficina.

A sessão conta com os filmes: “PEDRA BRANCA SEGUNDO VÓ AMÉLIA” (Direção: Emanuele Sales da Cunha); “WAYS – Caminhos” (Direção: Estevão Tavares Gava); “CAPOEIRISTA SONECA” (Direção: Gabriella Veloso Contreiro); “ìmọ okan pípadé árá – Mente Aberta Corpo Fechado” (Direção: Kauã Ferreira Lima); “Um mundo além dos olhos” (Direção: Laura Aparecida Pinheiro Dezan); “Espelho” (Direção: Laura Fassarella Pontini); “Memórias do Bode do Chico” (Direção: Marcos Seraphin Buzon); “Bença, vó” (Direção: Maria Heloysa Vieira André); “The Influence of music – A Influência da Música” (Direção: Maria Luiza Lopes Anastácio); “ERAS E ERAS” (Direção: Romulo Antonio Sales da Cunha). O projeto terá também uma mostra online no Youtube e no site: https://cinegrafiasrurais.my.canva.site/.

CINEGRAFIAS RURAIS é uma realização da TANGERINAS DO DESERTO PRODUÇÕES, conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Vargem Alta, do Funcultura – através de recursos recebidos – da Secretaria da Cultura do Espírito Santo e foi aprovado no Edital 017/2021 – Setorial de Artes Visuais da Secult/ES.

Serviço

Mostra Presencial

Dia: 10/junho

Local: Estação Ferroviária, Centro de Vargem Alta

Programação

8h – Café da manhã

8h30 – Apresentação do Grupo de Capoeira Filhos da Princesa do Sul

9h30 – Sessão de filmes

10h30 – Bate-Papo

Entrada gratuita

Mostra Online

De 10/junho a 10/julho, no YoutubeSaiba mais: https://cinegrafiasrurais.my.canva.site/

Youtube: www.youtube.com/@cinegrafiasrurais