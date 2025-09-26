Moto Rock em Guarapari começa hoje com covers de Red Hot, Charlie Brown Jr.

O tradicional Moto Rock em Guarapari chega à sua 11ª edição e promete três dias de muito rock’n roll, motociclismo e confraternização. O evento acontece entre esta sexta-feira (26) e domingo (28), na Praia do Morro, reunindo motociclistas de diversas cidades e fãs do gênero em uma programação intensa de shows, encontros e passeio motociclístico.

A abertura acontece nesta sexta-feira (26), às 10h, com a liberação do camping no Campo Aliança (Aeroporto). A partir das 18h, o palco principal recebe os primeiros shows da edição: Rock Brasil, com os clássicos que marcaram gerações no rock nacional; Red Snow, tributo arrebatador ao Red Hot Chili Peppers; e Du Jorge, que mistura pop rock nacional e internacional em um espetáculo cheio de carisma.

No sábado (27), o público confere uma maratona de atrações. Depois do passeio motociclístico até a Praia de Meaípe pela manhã, o palco esquenta com as bandas Rock Band, Banda T3, Piece of Maiden (tributo ao Iron Maiden), Tutu Marambah e Beat Locks — esta última considerada referência nacional no tributo ao Charlie Brown Jr, já tendo se apresentado em mais de 500 shows da Tour Chorão Vive!.

O domingo (28) encerra o evento em grande estilo, com shows de Odyssey (hard rock e metal), Power Trio (um rock visceral e cheio de atitude) e Picnic Dogs, que trazem os clássicos dos anos 80 para fechar a festa em clima nostálgico.

Além da programação musical, o Moto Rock mantém sua tradição de integração entre os moto clubes, com entrega de troféus simbólicos aos grupos participantes (limitados a um por equipe, mediante retirada por membro identificado).

Programação

Local: Av. Celso Bastos Couto, Praia do Morro

Data: 26 a 28 de setembro

Sexta-feira (26/09)

10h – Abertura do camping (Campo Aliança – Aeroporto)

18h – Abertura oficial do evento

18h30 – Inscrições de moto clubes/grupos e retirada de troféus

21h – Encerramento das inscrições

Shows: Rock Brasil | Red Snow | Du Jorge

02h – Encerramento do dia

Sábado (27/09)

09h – Abertura do camping

09h – Café da manhã e passeio até a Praia de Meaípe

12h – Reabertura do evento com DJ

15h em diante – Shows: Rock Band | Banda T3 | Piece of Maiden | Tutu Marambah | Beat Locks

16h – Retirada de troféus (até esgotar disponibilidade)

02h – Encerramento do dia

Domingo (28/09)

11h – Abertura do evento

12h – Encerramento do camping

Shows: Odyssey | Power Trio | Picnic Dogs (Clássicos dos anos 80)

18h – Encerramento oficial