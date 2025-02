Motociclistas se reúnem com Gandini para discutir isenção de pedágio

O deputado afirmou que irá lutar para garantir duplicação de trechos perigosos, faixa exclusiva nas praças de pedágio e a criação da faixa azul no Espírito Santo

A segurança dos motociclistas na BR-101 foi tema de uma reunião entre representantes da categoria e o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da Infraestrutura da BR-101, BR-262 e Rodosol. O encontro aconteceu hoje (25), na Assembleia Legislativa, e contou com a presença de Wilson Fly, coordenador estadual do Fórum Permanente e do motoclube Bodes do Asfalto, além de outros membros do grupo.

A principal pauta foi a isenção do pedágio para motos, já prevista na repactuação do contrato de concessão da BR-101 no Espírito Santo, aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em setembro. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a medida já é adotada em contratos mais recentes e faz parte das modernizações da política tarifária. Atualmente, os motociclistas pagam metade da tarifa nas praças de pedágio. A expectativa é que o novo contrato, com a isenção, seja assinado em abril de 2025.

Durante a audiência pública da ANTT, realizada no dia 26 de novembro na Findes, em Vitória, Gandini cobrou publicamente o fim da cobrança para motociclistas. Além da isenção, os representantes da categoria defendem a criação de uma faixa exclusiva para motos nas praças de pedágio, garantindo mais segurança.

“Além de cessar a cobrança do pedágio, queremos que o motociclista tenha uma faixa para passar. Isso já acontece em São Paulo e outros lugares, permitindo um trânsito mais seguro”, explicou Fly.

Os motociclistas relataram que os atuais acessos às praças de pedágio representam risco de acidentes, já que muitos motoristas não respeitam o espaço dos motociclistas e há frequentes casos de escorregamento devido a resíduos de óleo deixados por caminhões.

Além disso, o tempo gasto para retirar luvas e pegar dinheiro na hora do pagamento prejudica a fluidez do trânsito.

Outro ponto abordado na reunião foi a necessidade de duplicação de trechos estratégicos da BR-101, especialmente onde há alto índice de acidentes envolvendo motociclistas.

Segundo os representantes do Fórum, trechos considerados críticos incluem: a Serra, a chegada de Fundão/Santa Teresa, antes de João Neiva e Sooretama, onde a duplicação é limitada pela presença de uma reserva ambiental.

Segundo eles, a duplicação também é fundamental em Linhares, onde o fluxo intenso já causa congestionamentos e aumenta o risco de colisões.

Além das rodovias, os motociclistas pediram atenção especial para o trânsito urbano. Eles defendem a criação da faixa azul, um espaço exclusivo para motos, semelhante ao modelo implantado em São Paulo. A ideia é que a proposta comece a ser testada na Serra, com possibilidade de expansão para avenidas movimentadas de Vitória, como Beira-Mar, Reta da Penha, Camburi e Rodovia das Paneleiras. Com a faixa azul, o motociclista evitaria o zigue-zague no trânsito.

O deputado Gandini ouviu o grupo e reafirmou seu compromisso com a causa. Ele garantiu que seguirá acompanhando e cobrando as melhorias necessárias para a segurança dos motociclistas no Espírito Santo.

crédito Wilbert Suave/Assessoria Parlamentar