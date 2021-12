Motorista com sinais de embriaguez mata mãe e filho no trevo de Piúma

Um motorista de Iconha, com sinais de embriaguez, invadiu a contramão e matou duas pessoas próximo ao trevo de acesso a Piúma, na BR 101. Ele, que dirigia um Gol, atingiu uma árvore e capotou.

A criança de 7 anos morreu no local, já a mãe foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Os dois estavam no ponto de ônibus aguardando o transporte para ir a igreja em Iconha como fazem todos os domingos. A outra filha de Juliana, de 10 anos, foi ao culto um pouco antes com a madrinha.

Foto redes sociais.

Populares quiseram “lixar” o condutor que apresentava sinais de embriaguez, mas foram impedidos pelo socorro da Eco 101. Ele foi encaminhado ao hospital de Cachoeiro de Itapemirim.



fonte ES em Foco