Motorista que matou mãe e filho no trevo de Piúma estava em um churrasco

today13 de dezembro de 2021 remove_red_eye773

De acordo com informações de testemunhas, o motorista que matou duas pessoas na BR 101 na tarde do último domingo (13) estava em um churrasco em Pedra Lisa, interior de Iconha e saiu para Piúma depois de consumir bebida alcoólica. Ele corria muito quando acabou perdendo o controle do veículo Gol, que acabou saindo da pista e batendo em uma árvore antes do ponto de ônibus, onde estavam Juliana e o filho Robson de mãos dadas à espera do transporte que os levaria a uma igreja em Iconha.

O acidente aconteceu após o motorista do Gol perder o controle e invadir o acostamento, onde mãe e filho estavam em um ponto de ônibus.

As vítimas foram identificadas como Juliana Lacerda de Oliveira, de 37 anos, e Robson de Oliveira Ferreira, 7. Segundo testemunhas, os dois estavam esperando um ônibus para ir à igreja quando foram atropelados.



De acordo com a Eco101, a concessionária que administra a rodovia, o atropelamento ocorreu no km 371, por volta das 17h40. Uma das vítimas morreu no local. A outra foi socorrida por uma ambulância, mas morreu a caminho do hospital.



